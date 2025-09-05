





Después del discurso del primer ministro Modi ante la nación sobre las últimas reformas de GST, acogiendo la estructura fiscal de la nación, varios organismos y expertos de la industria también han acogido con beneplácito el anuncio de GST 2.0. Los expertos de la industria calificaron el GST 2.0 un movimiento que simplificará el sistema fiscal y reducirá la carga para los consumidores.

Además afirmaron que las últimas reformas finalmente darán un impulso a la economía y garantizarán que la economía de la India ahora crezca a un mejor ritmo.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, los representantes de varios sectores afectados por los aranceles más altos impuestos recientemente de los Estados Unidos destacaron que las nuevas reformas fiscales crearán más oportunidades y darán un impulso a la industria.

Mithileshwar Thakur, Secretary General of the Apparel Export Promotion Council (AEPC), while asserting that the textile sector will see a significant relief, stated that «the series of GST reforms are bold, brave and pathbreaking… This is a welcome move and will boost demand, drive consumption, and kickstart the economy by eliminating some slab rates and addressing long-standing GST issues… The textile sector benefits from reduced rates on items like sewing Hilos, hilos … el problema de inversión en la cadena de valor MMF se ha resuelto, lo cual fue retrasado «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Por otro lado, el presidente del All India Gem & Jewelery Domestic Domestic (GJC) Rajesh Rokde, mientras destaca el impulso en el sector de la joyería, dijo que «existe una nueva reforma para agregar dígitos alfanuméricos en el hallmarking de plata que ha sido implementado a partir del 1 de septiembre por el gobierno de la India, pero es voluntario … agradecemos el ministro y el ministerio de la Unión Ministro y el ministerio de la Unión por la Oppinter ANI informó.

Avanzando la opinión del Primer Ministro sobre la mejora de la economía mientras mantiene a cada segmento en consideración, Ashish Kothari, director de COA, el Consejo Doméstico de All India Gem & Jewelery (GJC), afirmó que «PM Narendra Modi hizo lo que prometió. GST 2.0 representa el desarrollo de todo el país … esto también contribuirá principalmente a la misión Viksit Bharat 2047 … aunque no hay impacto en la industria de la joyería … Hemos dado la solicitud y la representación al Consejo GST para reducir la losa GST (en la joyería) «. En la India, dice», dice la exportación india, la exportación india se verá afectada por esta guerra de tarifas, pero encontraremos algunos alternativos en la joyería). Continuo en otros países «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además de destacados líderes de la industria nacional, varias voces internacionales también se hicieron eco del apoyo a las últimas reformas de GST. Richard Heald, director del Consejo de Negocios de la India del Reino Unido (UKIBC), mientras acogiendo el ecosistema de comercio internacional de la India, dijo que: «Creo que el anuncio es realmente muy positivo … Existe una simplificación en el impuesto, como usted dice correctamente, dos losas … estas son características positivas tanto para la India como para aquellas empresas que están invertidas en India … Creo que será un respaldo adicional del los últimos años. Reino Unido-India Acuerdo de libre comercio «, con aportes de ANI.

