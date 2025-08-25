Fiscal para el divorcio, la columna de comentarios de Instagram de Pratama Arhan está bloqueada por los internautas: Alhamdulillah finalmente se dio cuenta de

VIVA – futbolista Pratama Arhan Secretamente ha presentado divorcios de divorcio a su esposa que también es una celebridad Azizah salsha. Esto se reveló en la búsqueda de medios a través del Sistema de información de búsqueda de casos (SIPP), el caso presentado fue un divorcio de divorcio, a saber, la demanda de divorcio presentada por el esposo.

Incluso hoy, los dos se sometieron a un primer juicio de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa en Tangerang. Pero desafortunadamente tanto Pratama Arhan como Azizah Salsha no fueron vistos asistiendo a la audiencia, sino que fueron representados por el abogado.

Tras la noticia de la demanda de divorcio presentada por Pratama Arhan, la columna de comentarios en la cuenta de Instagram principal de Arhan también estaba llena de usuarios de redes sociales. No algunos de los que dieron la bienvenida a las noticias. Incluso de ellos rezan para que Arhan en el futuro pueda obtener una mejor esposa.

«Anjay posible viudo», dijo los internautas.

«¿En serio las noticias?», Preguntaron a los internautas.

«Alhamdulillah, espero que puedas conseguir una esposa que sea Solehah, a través de Aamiin», comentó los internautas.

«Alhamdulillah», dijo otro.

«Arhan quiere ser un viudo», dijo otro.

«Gass está buscando al más allá», dijo otro interno.

«Finalmente, Arho era consciente del comportamiento de Nurul», dijo otro.

«Finalmente ya no es Oon», dijo otro internautas.

«Esto es si la noticia está realmente divorciada, te sigo de nuevo, querido jejeje», comentó otro.

Mientras tanto, Pratama Arhan, representado por su abogado, eligió permanecer en silencio cuando el equipo de medios confirmado por las razones de la demanda de divorcio presentada por su cliente. También eligió no muchos comentarios cuando se alude al equipo de medios sobre la posibilidad de que el problema de la tercera persona detrás de la demanda por divorcios.

«¿Cuál es la agenda, hermano? ¿Cuál es la razón por la que Arhan demandó por el divorcio por el asunto?», Preguntó el equipo de medios.

«Lo siento. Punten-Punte. Misión misión», dijo el abogado de Pratama Arhan.

Declaró la pregunta relacionada con la posibilidad de una tercera persona que hizo que Arhan solicitara el divorcio. El abogado también es reacio a comentar más. Solo eligió expresar la declaración ‘segura’ que hizo grandes preguntas entre los periodistas.

«¿Hay una tercera persona?» Te preguntó medios.

«Punten Punen Punten, permiso. Sí. Safe. Lo siento, estamos esperando. A SEGURO», dijo.

Anteriormente durante dos años para fomentar el Dipper del hogar, ambos a menudo fueron golpeados por problemas desagradables. Comenzando desde la supuesta infidelidad con su ex Rachel Venenya hasta la última que fue visto interpretando a Padel con un ex amante, Philo Paz.