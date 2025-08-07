





7 de agosto (PTI) La rupia se consolidó en un rango estrecho y se estableció para el día más alto en solo 3 paises a 87.69 (provisionales) frente al dólar estadounidense el jueves, después de que el presidente Donald Trump acompañó un impuesto adicional del 25 por ciento, duplicando al 50 por ciento, en bienes indios, sentimientos del mercado de abolladuras, informó PTI.

Según los comerciantes de Forex, los precios débiles del petróleo crudo y una disminución en el índice del dólar respaldaron la rupia. Sin embargo, los mercados nacionales apagados y las salidas de fondos extranjeros limitaron las ganancias agudas.

Además, el movimiento arancelario agresivo de Trump, que entra en vigencia en 21 días, amenaza con aumentar los aranceles totales en las exportaciones indias selectas de hasta un 50 por ciento, lo que las hace entre las importaciones estadounidenses más gravemente gravadas a nivel mundial, más abolzados de los sentimientos del mercado.

En la divisas interbancarias, la unidad nacional abrió a 87.69 y se movió en un rango de 87.67-87.77 durante el día antes de establecerse en 87.69 (provisional), aumentando 3 paise de su cierre anterior.

Un día antes, la rupia se recuperó de un nivel récord y cerró 16 paise más alto en 87.72 frente al dólar estadounidense.

Es probable que las nuevas tarifas de las exportaciones indias lleguen al sector de exportaciones textiles, marinas y de cuero con fuerza. India ha calificado la decisión como «injusta, injustificada e irracional».

Con esta acción señalando Nueva Delhi para las importaciones de petróleo rusos, India atraerá la tarifa estadounidense más alta del 50 por ciento junto con Brasil.

Estados Unidos ha impuesto el arancel o penalización adicional para las importaciones rusas solo en la India, mientras que otros compradores como China y Turquía han escapado hasta ahora tan duras medidas. Mientras que a China se le ha cobrado una tarifa del 30 por ciento, el de Turquía es del 15 por ciento.

Mientras tanto, el Banco de la Reserva de la India (RBI) decidió el miércoles mantener la tasa de política sin cambios en 5.5 por ciento y retuvo la postura neutral, en medio de las preocupaciones sobre las incertidumbres arancelarias.

Al anunciar la tercera política monetaria bimensual del actual fiscal, el gobernador de RBI Sanjay Malhotra dijo que la proyección de la tasa de crecimiento para el año financiero (para el año fiscal) 26 se ha retenido al 6.5 por ciento.

Mientras tanto, los precios del crudo Brent aumentaron un 0,52 por ciento a USD 67.24 por barril en el comercio de futuros.

El índice de dólar, que mide la fuerza del tapa verde contra una canasta de seis monedas, cayó un 0,10 por ciento a 98.08.

En el mercado de capital nacional, el Sensex avanzó 79.27 puntos para establecerse en 80,623.26, mientras que Nifty subió 21.95 puntos a 24,596.15.

Los inversores institucionales extranjeros (FII) descargaron acciones por valor de Rs 4.999.10 millones de rupias el miércoles, según datos de Exchange.

