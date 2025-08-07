Fortalecimiento de RRHH, Jasa Raharja Cepting University no deakin celebra el programa de exposición internacional

Yakarta, Viva – Jasa raharja celebra un programa de exposición internacional para 25 destinatarios de Jasa Raharja beca quien se ha convertido en un Maestro de Maestría en Gestión de la Facultad de Economía y Negocios (FEB) de la Universidad Padjadjaran.

Leer también: El ministro social menciona a los estudiantes de las escuelas de las personas que pueden estudiar utilizando becas



Este evento tuvo lugar en el campus de la Universidad de la Universidad de Deakin Lancaster Indonesia (DLI), Bandung.

A través de este evento, Jasa Raharja mostró su compromiso en la construcción de recursos humanos superiores.

Leer también: Estrategia Jasa Raharja para aumentar el semestre de aceptación SWDKLLJ II 2025



El programa está diseñado para proporcionar una experiencia de aprendizaje equivalente con visitas académicas internacionales a través de una serie de actividades que combinan cursos cortos con académicos internacionales, tutoría, visitas industriales y redes profesionales globales.

Jefe de división Capital humano Jasa Raharja, Akhdiyat Asa Purnama, quien estuvo presente en línea, dijo que el Programa del Programa de Exposición Internacional estaba en línea con el tema de la División de Capital Humano Jasa Raharja, fomentando a los empleados mediante el desarrollo de Everinronmet de apoyo para mejorar el rendimiento y las corporaciones sostenibles.

Leer también: 56 mil niños se convirtieron en víctimas de accidentes, Jasa Raharja invitó a los estudiantes a hacer esto



«En la división de capital humano tenemos el compromiso de fomentarnos para cuidar el desarrollo de la gente de Raharja Jasa para que, por supuesto, podamos contribuir a proporcionar el máximo rendimiento y luego también podemos convertirse en súper trabajadores en el futuro», dijo Akhdiyat en su declaración, citado el jueves 7 de agosto de 2025.



Jasa Raharja posee un programa de exposición internacional

Por otro lado, el Director de Recursos Humanos y el General Jasa Raharja Rubi Hanojo espera que este programa pueda imprimir a Superior Raharja Jasa Hakan-Insan, tiene capacidades, competencias, agilidad de aprendizaje y, sobre todo, es integridad.

«Espero que el programa de exposición internacional no solo pueda ayudar a imprimir grandes e inteligentes servicios de raharja. Sino también aquellos que tienen alta integridad para que puedan mantener el mandato de llevar a cabo el trabajo confiado por la compañía», dijo.

Para tener en cuenta, el programa de exposición internacional se lleva a cabo del 4 al 8 de agosto de 2025. Este programa incluye la agenda principal, como el curso corto en DLI con el tema del liderazgo estratégico, la innovación y la tecnología, la cena exclusiva de redes con representantes de Austrade, VGTI y la Embassía Británica, la conferencia de mentoría en la visita a la impuesto y la visita a la compañía a IBM Indonaria.

Además, los participantes también participaron en el ExplorePact Challenge, una competencia de documentación creativa en las redes sociales que alentó el reflejo del aprendizaje y el fortalecimiento de la marca personal.

A través de esta colaboración, Jasa Raharja enfatizó su compromiso en producir una generación joven adaptativa, global competitiva y de alta integridad para apoyar la sostenibilidad de la compañía y el desarrollo nacional.