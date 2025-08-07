Respuestas KPK porque el puente desessinido Ott Oleh Nesdem Party

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Setyo Budiyanto respondió a la declaración del tesorero general del Partido Nasdem, Ahmad Sahroni sobre Ot Regente East Kolaka. Setyo dijo que OTT estaba en curso, pero el regente, Abdul Azis, no estaba en su lugar.

«De hecho, el Regente no está en su lugar, pero hay varias partes (funcionarios privados y civiles) que están asegurados», dijo Setyo Budiyanto a los periodistas el jueves 7 de agosto de 2025.

Setyo explicó que el OTT realmente sucedió. Sin embargo, no pudo explicar el caso que hizo que el KPK hiciera el OTT.

Ilustración de evidencia de dinero de la operación de captura de KPK (OTT) Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso

Anteriormente, el tesorero general del Partido Nasdem, Ahmad Sahroni, solicitó a la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) que no hiciera drama en el proceso de aplicación de la ley.

También fue una aclaración firme de la información que decía que el Regente de Kolaka East, Abdul Azis, fue anotado por la operación de captura (OTT) por el KPK.

«Respetamos la ley y el proceso de investigación, pero no hacemos drama en el espacio abierto en las redes sociales. Abdul Azis está a mi lado y está siguiendo la reunión nacional de trabajo. Si la noticia que no existe se convierte en una pregunta. Es desafortunado si este drama es jugado por aquellos que no conocemos el propósito y el propósito», dijo Ahmad Sahroni en Makastar, el miércoles 7 de agosto, 2025.

Sahroni reveló que OTT debería haber ocurrido en un lugar y tiempo en que se cometió un delito. En este caso, según él, la declaración del vicepresidente de KPK, Johanis Tanak, no estaba de acuerdo con los hechos porque Abdul Azis estaba en Yakarta, luego de la agenda del partido oficial.

También lamentó el encuadre que creó la agitación pública, a pesar de que no había ningún proceso legal que se estuviera funcionando formalmente.

«Si el regente es el objetivo de la aplicación de la ley, hágalo de acuerdo con el proceso. Pero no haga ruido como si Ott. La gente ahora es más inteligente, no puede ser engañada», agregó Sahroni.

Mientras tanto, miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes III de la facción Nasdem, Rudianto Lallo, quien evaluó que la declaración del KPK tenía el potencial de crear herejía. Rechazó el patrón de la aplicación de la ley dramática y se dirigió a ciertas figuras, especialmente antes de la agenda interna de la parte.

«Lo que rechazamos es el drama. Respetemos el proceso legal con el principio de presunción de inocencia. La ley no debe usarse para encontrar errores. No estamos perturbados, pero no como si hubiera un objetivo porque hay una agenda importante como los rakernas», dijo Rudianto.

Vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Ahmad Sahroni Foto : Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

Se sabe que la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) arrestó al Regente de East Kolaka, Sureste de Sulawesi, Abdul Azis, en la operación de captura (OTT).

«Es el proceso de operación», dijo el jueves el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, cuando estaba confirmado por Antara de Yakarta el jueves.

En una ocasión diferente, el portavoz de KPK, Budi Praseteto, confirmó la existencia de OTT en el sureste de Sulawesi.

«El equipo todavía está en el campo. Más tarde actualizaremos (contar, ed.) De regreso quién está asegurado, qué elementos están asegurados, incluidos qué casos. Actualizaremos nuevamente», dijo Budi en el KPK Red and White Building, Yakarta.