Roy Suryo CS solicitó un examen del caso del diploma Jokowi para pospuesto porque estaba ocupado antes del 17 de agosto, pero reacio

Yakarta, Viva – Roy Suryo Junto con varias otras cifras afirmadas haber recibido una carta llamar El supuesto caso de la calumnia del diploma falso del 7º presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, que ha aumentado en la investigación.

Sin embargo, su abogado, Khozinudin, reveló que su cliente no podía cumplir con el horario de examen debido a la estrecha agenda antes de la conmemoración del Día de la Independencia de la República de Indonesia.

«Primero, la llamada no puede ser cumplida por nuestros clientes porque nuestros clientes en los horarios con respecto a lo que mencioné anteriormente eran los lunes, miércoles, jueves, jueves, el 17 de agosto de 2025, había sido programado varias agendas antes de la celebración del 17 de agosto de 2025, el Día de la Independencia», dijo Khozinudin, lunes 1125 de agosto.



Experto de telemática Roy Suryo

Detalló, hoy hay un YouTuber llamado Sunatro y Arief Nugroho, un periodista miembro de SNN que debería ser examinado. Además, hubo varios otros testigos reportados que fueron llamados del 12 al 14 de agosto de 2025, incluidos Roy Suryo, Rizal Fadillah, Kurnia Sleeproyani, Rustam Effendi, Nur Diansa Susilo, Rismon Sianipar, al ex presidenta de la KPK (Comisión de Erradicación de la Corrupción),,,,,, Abraham Samad.

Según Khozinudin, la ausencia de su cliente no significa estar ausente, sino simplemente debido al choque de la agenda, incluida la preparación para el lanzamiento del libro el 17 de agosto. Ha enviado una carta oficial a Polda Metro Jaya Solicitar reprogramación después de la celebración de la independencia.

«En segundo lugar, debemos enfatizar que en el Código de Procedimiento Penal hay un proceso para llamamientos adicionales. Esto significa que la ausencia de nuestro cliente no significa estar ausente, no sin información», dijo.

Anteriormente informó, el supuesto caso de la calumnia del diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, ingresó a una nueva fase. Polda Metro Jaya Today, lunes 11 de agosto de 2025, está programado para examinar a Roy Suryo junto con varias otras cifras en la Dirección de Policía de Metro Jaya del Edificio de Investigación Criminal, Yakarta.

Ahmad Khozinudin como abogado de Roy Suryo CS dijo que, además del ex ministro de juventud y deportes, también hubo grandes nombres llamados por investigadores. Entre el ex presidente de la KPK (Comisión de Erradicación de Corrupción), Abraham Samad; Rismon Sianipar; Kurnia Tri Royani; y Rizal Fadillah.

«Recibí una llamada, pero las variadas comprobaciones de tiempo», dijo Ahmad cuando se confirmó.