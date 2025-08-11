5 errores fatales que te hacen fallar como

Yakarta, Viva – inversores experimentados Warren Buffett ha recaudado una riqueza de más de US $ 161.1 mil millones a través de habilidades disciplinadas de inversión y gestión empresarial en Berkshire Hathaway. Estaba seguro de que el principio de construir riqueza era simple, pero la mayoría de las personas no pudieron seguirla.

Aquí hay 5 razones por las cuales la mayoría de la gente nunca puede EntoncesComo se cita de Nuevo comerciante uLunes 11 de agosto de 2025:

1. Pospuesto para comenzar a invertir

«Alguien se sentó bajo la sombra del árbol hoy porque alguien plantó el árbol durante mucho tiempo». – Warren Buffett

Compró sus primeras acciones a la edad de 11 años. Él entiende el principio de los beneficios exponenciales de una edad temprana. Las matemáticas del crecimiento compuesto crean grandes ganancias para aquellos que comienzan antes.

Si alguien invierte US $ 5 mil por año entre las edades de 25 a 35 años, entonces se detiene, aún puede recolectar más riqueza que alguien que acaba de comenzar a invertir a la edad de 35 años y continúa ahorrando hasta los 65 años.

Este tiempo, la excelencia es insustituible: no existe una estrategia de inversión inteligente que pueda compensar la pérdida de una década de crecimiento compuesto.

2. No puedo esperar a la inversión a largo plazo

«El mercado de valores está diseñado para transferir dinero de aquellos que están activos a aquellos que son pacientes». – Warren Buffett

La riqueza extraordinaria no se construye durante la noche, sino a través de décadas de inversión del paciente. Si bien la mayoría de los inversores continúan controlando los precios de las acciones todos los días y, a menudo, Warren Buffett en realidad tiene su inversión durante años y incluso décadas.

La inversión en Coca-Cola, que se compró en 1988, todavía está en la cartera de Berkshire Hathaway más de 35 años después. Esta paciencia permite que las ganancias de capital y dividendos se inviertan nuevamente para funcionar de manera óptima.

Warren Buffett piensa en una década, no un día. Mientras tanto, el inversor promedio en realidad pierde porque con demasiada frecuencia se cotiza e intenta adivinar el mercado sin una estrategia clara.

3. Tomar decisiones financieras basadas en emociones

«La cualidad más importante para un inversor es el temperamento, no la inteligencia». – Warren Buffett

Tomó una decisión de inversión basada en el análisis racional, no una reacción emocional. También vio la volatilidad del mercado como una oportunidad, no una amenaza.

Por el contrario, la mayoría de las personas permiten el miedo, la codicia y otras emociones para controlar sus decisiones financieras. Se venden en pánico cuando los precios caen, son tentados por la euforia cuando los precios aumentan y toman decisiones impulsivas que dañan sus planes financieros.

4. Siempre vive fuera de las habilidades financieras

«Si compra artículos que no necesita, venderá inmediatamente los artículos que necesita». – Warren Buffett

A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, Warren Buffett todavía vive en la casa que compró en 1958 por US $ 31,500. También conduce un auto simple y tiene un estilo de vida relativamente económico en comparación con su riqueza extraordinaria.

La mayoría de las personas tienen dificultades para desarrollar riqueza porque gastan todos sus ingresos, o incluso más de lo que producen. La base principal en la construcción de la riqueza es crear una brecha entre los ingresos y el gasto, luego invierte la diferencia.

«Temor cuando otras personas codiciosas y codiciosas cuando otros tenían miedo». – Warren Buffett

Durante la crisis financiera de 2008, cuando muchos inversores se asignan a las acciones que venden acciones, pero en realidad compró, incluida una inversión de US $ 5 mil millones en Goldman Sachs que luego generó miles de millones de ganancias.

Los inversores en promedio hacen lo contrario de Warren Buffett: compran cuando el mercado está aumentando y vendiendo cuando el mercado cae, después de las emociones, no el análisis racional.