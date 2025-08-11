El vuelo de Air India con destino a Delhi se desvía a Chennai después de enganchar







Líder senior del Congreso y presidente del Comité de Cuentas Públicas del Parlamento KC Venugopal El domingo por la noche afirmó que un vuelo de Air India que lo llevaba a él y a varios otros parlamentarios desde Thiruvananthapuram a Delhi se acercó «terriblemente a la tragedia». En un comunicado, la aerolínea dijo que el vuelo AI2455 de Air India, volando desde Thiruvananthapuram a Delhi, fue desviado a Chennai el domingo por la noche debido a un problema técnico.

Llevando al sitio de microblogging X, Venugopal dijo: «Air India Flight AI 2455 desde Trivandrum a Delhi, porción de varios parlamentarios y cientos de pasajeros, se acercó terriblemente a la tragedia hoy». «Lo que comenzó como una partida retrasada se convirtió en un viaje desgarrador. Poco después del despegue, fuimos golpeados por turbulencias sin precedentes. Aproximadamente una hora después, el capitán anunció una falla de la señal de vuelo y se desvió a Chennai …

«Durante casi dos horas, rodeamos el aeropuerto esperando la autorización para aterrizar, hasta que un momento de sincero durante nuestro primer intento:, según los informes, otro avión estuvo en la misma pista. En esa fracción de segundo, la rápida decisión del capitán de detenerse salvó cada vida a bordo. El vuelo aterrizó con seguridad en el segundo intento «, dijo en el puesto.

«Fuimos guardados por la habilidad y la suerte. La seguridad de los pasajeros no puede depender de la suerte. Insto a @DGCaindia y @Moca_Goi a investigar este incidente con urgencia, arreglar la responsabilidad y asegurar que tales fallas nunca vuelvan a ocurrir», escribió el líder del Congreso. Respondiendo a Venugopal en X, Air India dijo: «Nos gustaría aclarar que el desvío a Chennai era precaución debido a un problema técnico sospechoso y malas condiciones climáticas».

«Chennai ATC (control de tráfico aéreo) instruyó a un rumbo durante el primer intento de aterrizaje en Aeropuerto de ChennaiNo por la presencia de otro avión en la pista … nuestros pilotos están bien entrenados para manejar tales situaciones, y en este caso, siguieron los procedimientos estándar durante todo el vuelo «, afirmó Air India.

«Entendemos que tal experiencia puede ser inquietante y lamentar las molestias que el desvío pueda haberle causado. Sin embargo, la seguridad siempre es nuestra prioridad», agregó la aerolínea. El vuelo AI2455, operado con un avión Airbus A320, estuvo en el aire durante más de dos horas, según la información disponible en el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.com.

«La tripulación de vuelo de AI2455 que opera desde Thiruvananthapuram a Delhi el 10 de agosto hizo una desviación de precaución a Chennai debido a un presunto problema técnico y dadas las condiciones climáticas en el camino», dijo la aerolínea en un comunicado antes. Agua india Dicho el vuelo aterrizó de manera segura en Chennai, donde el avión se someterá a los controles necesarios.

Se están haciendo arreglos alternativos para volar a los pasajeros a sus destinos lo antes posible, dijo Air India, y lamentó el inconveniente causado. Los detalles sobre el número de pasajeros no estaban disponibles. El vuelo despegó a poco más de las 8 pm desde Thiruvananthapuram y aterrizó en Chennai alrededor de las 10.35 pm, según la información de Flightradar24.com. En las últimas semanas, ha habido casos de algunos de los aviones de Air India que enfrentan enganches técnicos.

