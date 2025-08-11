TNI AD Set 4 sospechosos en el caso de la muerte de Prada Lucky, otros 16 personas mayores fueron examinados

Yakarta, Viva – El Ejército (AD) nombró a cuatro soldados como sospechosos en la presunta persecución que causó la muerte Prada Lucky Saputra Namo.

El jefe de la Oficina de Información del Ejército de Indonesia (Kadispenad), el mayor general Wahyu Yudhayana dijo que los sospechosos ahora fueron detenidos en Subdenpom IX/1-1 Ende, East Nusa Tenggara.

«Cuatro sospechosos fueron detenidos en Subdenpom IX/1-1 Endte de la siguiente manera, Pratu A, Pratu Eda, Pratu Pnbs y Pratu Arr», dijo Wahyu cuando se confirmó a través de un mensaje de texto de Yakarta, lunes (11/8).

Según Wahyu, los cuatro sospechosos están siendo examinados para descubrir sus respectivos roles en la persecución. Además, el ejército también examinó a otros 16 soldados como testigos en aras de una mayor investigación.

Wahyu afirmó que el proceso de examinar testigos y sospechosos se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos legales militares aplicables.

Prada Lucky Saputra Namo fue declarada muerta el miércoles (6/8) después de someterse a un tratamiento intensivo en el Hospital Regional de Aeramo de la UCI, NageKeo Regency, NTT. La muerte de Prada Lucky supuestamente se debió a ser perseguida por varias personas mayores.

La familia de la víctima exigió que los perpetradores fueran castigados severamente.

«Queremos que los perpetradores sean despedidos del TNI y sean condenados a muerte», dijo Lusi Namo, hermano de Lucky. (ENTRE)