Rosalina es Brie Larson, Bowser Jr.

nintendo y Universal han lanzado el tráiler de “La película de Super Mario Galaxy.” La revelación se produjo el miércoles por la mañana durante una transmisión en vivo de Nintendo Direct.

El tráiler muestra a Mario, Peach, Luigi y Toad dirigiéndose a diferentes planetas en el espacio y luchando contra el hijo de Bowser, Bowser Jr. También conocen a la feroz princesa Rosalina. Rosalina tiene la voz de Brie Larson y Bowser Jr. tiene la voz de Benny Safdie.

estrellas Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Jack negro (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) y Charlie Day (Luigi) regresan para la secuela.

“The Super Mario Galaxy Movie” está basada en el muy popular “Super Mario Galaxy”, lanzado para Nintendo Wii en 2007. El juego es ampliamente considerado no sólo como uno de los mejores juegos de plataformas de Mario, sino también como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Si bien los detalles de la trama de la película siguen siendo escasos, “Super Mario Galaxy” vio al fontanero titular atravesando el cosmos en una misión para recolectar suficientes Power Stars para permitir que su nave viaje al centro del universo, donde el malvado Bowser ha encarcelado a la Princesa Peach.

Estrenada en abril de 2023, “La película de Super Mario Bros.” fue un éxito de taquilla. La película recaudó 1.300 millones de dólares en todo el mundo y actualmente es la quinta película animada más taquillera de todos los tiempos detrás de “Ne Zha 2”, “Inside Out 2”, “El Rey León” y “Frozen II”.

Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan para dirigir “The Super Mario Galaxy Movie”. Matthew Fogel también vuelve a escribir el guión.

Se espera que “The Super Mario Galaxy Movie” llegue a los cines en 2026. Mira el avance a continuación.