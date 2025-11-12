Se rumorea que el nombre más nuevo, esta figura de clase mundial, es el entrenador de la selección nacional de Indonesia.

VIVA – Surgen nuevos rumores sobre el asiento del entrenador Equipo Nacional Indonesia. Uno de los medios de comunicación más conocidos de Irlanda, el Irish Examiner, informó que Indonesia estaba en el punto de mira. Heimir Hallgrímssonun entrenador de Islandia que actualmente está al frente de la selección nacional de la República de Irlanda.

Hallgrimsson no es un nombre aleatorio. El entrenador de 57 años es conocido como el arquitecto que llevó a Islandia a una actuación impresionante en copa del mundo 2018. Ahora, se centra en acompañar a Irlanda en las Eliminatorias al Mundial 2026 en la zona europea.

Sin embargo, en medio de esta lucha, surgió la noticia de que PSSI Actualmente monitorea la situación de Hallgrimsson para convertirse en el nuevo táctico del Escuadrón Garuda.

«Indonesia está siguiendo de cerca a Hallgrimsson mientras el seleccionador irlandés afronta un mes crucial», escribió el Irish Examiner en su informe.

Los medios también dijeron que Indonesia está buscando un sustituto para Patrick Kluivert, que sólo duró nueve meses de su contrato de dos años.

«Se cree que la Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI), cuyo presidente es uno de los propietarios del Oxford United, Erick Thohir, ha elaborado una lista de entrenadores potenciales, pero todavía está esperando los resultados de la ventana de transferencias de noviembre para completar el objetivo», escribe el informe.

Centrándose en el Mundial, Hallgrimsson aún no está interesado

Mientras tanto, The Journal informó que Hallgrimsson respondió a los rumores de manera relajada. Destacó que no estaba al tanto de ningún acercamiento por parte de Indonesia y afirmó que todavía estaba concentrado en lograr que Irlanda se clasifique para el Mundial de 2026.

«No, por supuesto que no», dijo Hallgrimsson cuando se le preguntó sobre los rumores sobre Indonesia.

«Tengo intención de quedarme aquí hasta junio para el Mundial. Nada más. Ahora nos centraremos en Portugal, luego en Hungría y en los play-offs», continuó.

Sin embargo, esta noticia ha despertado la curiosidad del público del fútbol indonesio. La razón es que se dice que PSSI quiere contratar a un entrenador con experiencia en grandes torneos para liderar Selección Nacional de Indonesia rumbo a la Copa Asiática 2027.