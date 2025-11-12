La Cámara de Representantes insta a que el precio de referencia del estaño se determine antes de 2026, la razón…

Jacarta – Comisario VII RPD RI pidió al Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) que determine de inmediato Precio Punto de referencia mineral (HPM) producto estaño.

El establecimiento del HPM se considera un paso estratégico para mejorar la gestión nacional del estaño, que hasta ahora se considera que no funciona de manera óptima.

El presidente de la Comisión VII de la RPD, Bambang Patijaya, enfatizó que su partido había dado como fecha límite el 1 de enero de 2026 para que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales finalice la formulación de precios.

«Una de las preocupaciones está relacionada con la fórmula para calcular HPM. pedir «El Director General de Minerales y Carbón creará una fórmula HPM de estaño que requiere una combinación del Director de Minerales y el Director de Programas para que apoye al Director General de Minerales y Carbón para completar esto», dijo citado el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Bambang explicó que uno de los principales focos de discusión en el PDR fue la formulación del HPM para el estaño, que se consideró necesario preparar de manera integral para que la política refleje la justicia y la sostenibilidad del sector nacional del estaño.

«Tenemos el objetivo de que antes del 1 de enero de 2026 el iHPM sea estándar. Así que esta es una forma de presencia del Estado en la regulación de la gestión del estaño. Esta es una referencia para todas las partes interesadas. Solicitamos este plazo, antes del 1 de enero de 2026 este punto estará terminado y, por favor, este es un precio que representa todos los intereses tanto de PT TIMAH Tbk como de la asociación en general. Esta es la regla del juego», dijo.

Por ello, solicitó al Director General de Minerales y Carbón formular una formulación adecuada e integral en la determinación del HPM del estaño para que la política refleje equidad y sostenibilidad en el sector estaño nacional.