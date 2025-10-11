Rizky Ridho y Calvin Verdonk son los pilares de la Selección de Indonesia para enfrentar a Irak

Yeda, VIVA – Entrenador Selección Nacional de Indonesia Patrick Kluivert alineó al defensa Rizky Ridho y a los extremos James Dean desde el inicio en el partido del Grupo B de la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 en la zona asiática contra Equipo nacional iraquí en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo por la mañana WIB 12 de octubre de 2025.

Ridho, que no jugó cuando Indonesia perdió 0-2 ante Arabia Saudita el jueves (10/9) temprano en la mañana WIB, acompañará al capitán Jay Idzes en la línea de fondo, citado en la lista de jugadores publicada por la AFC.

Se cree que el jugador de Persija también formará equipo con Calvin Verdonk con un esquema de tres centrales, apoyado por el portero Maarten Paes.

Los dos laterales quedaron a cargo de Kevin Diks en la derecha, mientras que el sector izquierdo lo ocupó Dean James, que sólo jugó en la segunda parte cuando se enfrentaron a Arabia Saudita.

Mientras tanto, la posición de mediocampista central la ocupa ahora Joey Pelupessy con Thom Haye. Se espera que este dúo pueda traer equilibrio al equipo de Garuda que cayó en el partido contra Arabia Saudita.

Luego, la primera línea la ocuparán Eliano Reijnders y Ricky Kambuaya en el sector de ataque lateral, mientras que la posición de punta de lanza la ocupará el joven delantero Mauro Zijlstra.

Si esta formación no sale según lo planeado, Kluivert todavía tiene nombres confiables en el banquillo que están listos para demostrar su valía.

Varios nombres que ocuparán el banquillo y se espera que consigan minutos de juego incluyen a Sandy Walsh, Miliano Jonathans, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen y Nathan Tjoe-A-On.

La siguiente es la alineación para Irak vs Indonesia:

Irak: Jalal Hassan; Hussein Haydar Ali, Zaid Tahseen Hantoosh, Munaf Younous, Merchias Ghazi Salih; Ibrahim Bayesh, Amir Fouad, Bashar Resan, Kevin Enkido William; Sherko Kareem, Mohanad Ali.

Entrenador: Graham Arnold (Australia)

Indonesia: Martín Paes; Calvin VerdonkJay Idzes, Rizky Ridho; Dean James, Joey Pelupessy, Thom Haye, Kevin Diks; Eliano Reijnders, Mauro Zijlstra, Ricky Kambuaya.

Entrenador: Patrick Kluivert (Países Bajos)

Wasit: Ma Ning (Fink).

(Hormiga)