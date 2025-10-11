La estrella de ‘Annie Hall’ tenía 79 años

Diana Keatoncuya larga y versátil carrera quedó indeleblemente resaltada por su actuación ganadora del Premio de la Academia como el interés amoroso titular de Woody Allen en la comedia romántica de 1977 del actor, escritor y director “Annie Hall”, ha fallecido, según Gente. Ella tenía 79 años.

Después de establecerse en Broadway en 1969 como coprotagonista de Allen en su exitosa comedia «Play It Again, Sam» (durante la cual los actores entablaron una relación sentimental), Keaton causó una gran impresión en Hollywood como Kay Adams, la novia atormentada y luego esposa del mafioso Michael Corleone (Al Pacino), en «El Padrino» (1972) y «El Padrino II» (1974) de Francis Ford Coppola.

Pero fue como coprotagonista frecuente de Allen y como protagonista cómico en pantalla, incluso después de que su vida como pareja terminó, que Keaton causó su impresión más profunda. Después de retomar su papel en «Play It Again, Sam» en la adaptación cinematográfica de Herbert Ross de 1972, apareció con el diminuto cómico en su comedia de ciencia ficción «Sleeper» (1973) y su parodia de la literatura rusa «Love and Death» (1975).

Sin embargo, fue el papel de Annie Hall, la loca y encantadora novia del cómico Alvy Singer (Allen) en esta película de estructura poco convencional, lo que realmente la lanzó al escalón más alto de las actrices de cine, consiguiendo premios Oscar a mejor película, mejor director y mejor guión original en el proceso. Keaton, que había servido de modelo para su personaje, también surgió como un ícono de estilo (por su sentido de la moda fuera de lugar) y una influencia inmediata en otras actrices jóvenes.

En un perfil del New Yorker publicado en el apogeo de la primera oleada de fama de Keaton, Penelope Gilliatt señaló: «Ella no se parece en nada a las muchas actrices que le han quitado algunos gestos y han hecho imitaciones insultantemente suaves confiando en ‘Well’s y vacilaciones. La señorita Keaton… no se parece en nada a la ingenua nerviosa que fue elegida para interpretar».

“’He notado que hay gente que dice ‘La-di-da’ como Annie Hall, y no me gusta, ¿sabes?’ ella me dijo. ‘No es una buena idea ser identificable, aunque es tranquilizador. Te sientes seguro en la mayoría de los sentidos, y eso es malo, porque significa que eres aceptado, y una vez que eso sucede, ahí es donde te quedas. Tienes que cuidarte a ti mismo. Me gustaría una vida como la de Katharine Hepburn en términos laborales. Ella maduró. Ella hizo los cambios’”.

Si bien Keaton a veces recurría a los vertiginosos atributos del personaje de Hall en sus trabajos posteriores, rápidamente pasó a trabajar en otros proyectos más sombríos que demostraron que no era un pony de un solo truco. Tuvo éxito en su papel de maestra promiscua en la adaptación de Richard Brooks del impactante best seller «Looking for Mr. Goodbar» (1977) con apariciones en el drama bergmanesco de Allen «Interiors» (1978) y su comedia dramática oscura «Manhattan» (1979).

Keaton obtuvo una segunda nominación al Oscar por su interpretación de la socialité de principios del siglo XX convertida en radical Louise Bryant en “Reds” (1981), un extenso drama político-histórico dirigido y coautor por su entonces amante Warren Beatty, quien también interpretó al periodista de izquierda John Reed.

Recibió buenas críticas por su trabajo en «Mrs. Soffel» (1984) de Gillian Armstrong y «Crimes of the Heart» (1986) de Bruce Beresford, y volvió a trabajar con Allen en un pequeño papel en su comedia de época «Radio Days» (1987). Ese mismo año, su papel de una mujer de carrera acosada y cargada con la hija pequeña de su primo muerto en “Baby Boom” inauguró una fructífera serie de colaboraciones cómicas con la escritora (y más tarde directora) Nancy Meyers.

En 1990, Keaton, que estuvo involucrada intermitentemente con su coprotagonista de «El Padrino», Pacino desde 1971, repitió su papel de Kay Adams Corleone en la largamente retrasada «El Padrino III» de Coppola. Hizo un rentable regreso a la comedia junto a Steve Martin en la exitosa nueva versión de Meyers de “Father of the Bride” (1991) y su secuela de 1995; dio otro giro junto a Allen en “Manhattan Murder Mystery” (1993); y formó equipo con Bette Midler y Goldie Hawn en el gran éxito “The First Wives Club” (1996).

Keaton obtuvo dos nominaciones más al Oscar como mejor actriz, como una mujer afectada por leucemia que se enfrenta a una crisis familiar, junto a Meryl Streep y Leonardo DiCaprio, en el drama de Jerry Zaks «Marvin’s Room» (1996) y como una dramaturga que se involucra con un pícaro envejecido (Jack Nicholson) en la comedia romántica de Meyers «Something’s Got to Give». (2003).

Los grandes éxitos se le escaparon en gran medida en años posteriores; una historia de 2014 en el Wire calificó sus papeles de los últimos días como “frustrantemente no esenciales”, a pesar del trabajo continuo con talentos de dirección y actuación de primer nivel. Pero estuvo involucrada en otras actividades, en una diversidad de quehaceres artísticos.

Estuvo activa como directora desde los años 80, cuando dirigió en particular el vídeo del éxito en solitario de 1987 de la cantante principal de Go-Go, Belinda Carlisle, “Heaven is a Place on Earth”; Luego dirigió episodios de las series de la cadena «China Beach» y «Twin Peaks» y las películas «Unstrung Heroes» (1995) y «Hanging Up» (2000), que también coprotagonizó con Meg Ryan y Lisa Kudrow. Produjo la serie de Fox “Pasadena” y la sorprendente película de Gus Van Sant inspirada en Columbine “Elephant” (2003).

Publicó las memorias más vendidas “Entonces otra vez” (2011), “Digamos que no era bonito” (2015) y “Brother and Sister” (2020). A partir de los años 70 fue una ávida fotógrafa cuyo trabajo fue recopilado en “Reservas” y también editó varias colecciones de fotografías. También participó activamente en la conservación de casas históricas.

Keaton recibió un premio Lifetime Achievement Award 2017 del American Film Institute. Woody Allen, quien actuó como presentador, criticó el estilo atemporal de la homenajeada con sombrero de fieltro y bromeó: «Se parece a la mujer de ‘Un tranvía llamado deseo’ que viene a llevarse a Blanche».

Al aceptar el premio, la actriz evitó pronunciar un discurso y prefirió interpretar “Seems Like Old Times”, que cantó de manera memorable en “Annie Hall”.

Nació como Diane Hall en Los Ángeles el 5 de enero de 1946; Más tarde, Allen tomaría su apodo y apellido para referirse a su personaje más famoso. Durante la escuela secundaria en Santa Ana, California, estuvo activa tanto en la música como en el teatro (y de hecho interpretó a Blanche Dubois en “Un tranvía llamado deseo” de Tennessee Williams).

Después de abandonar la universidad, se mudó a Nueva York para dedicarse a la actuación profesional utilizando el apellido de soltera de su madre. En 1968, consiguió un papel en la producción de Broadway de “Hair”, el “musical de rock y amor tribal estadounidense”, y llamó la atención al negarse a desnudarse para la famosa escena de desnudos grupales de la obra. Hizo su debut en la pantalla grande en “Amantes y otros extraños” en 1970.

Una audición abierta le consiguió el papel de protagonista femenina en “Play It Again, Sam” de Allen, en la que un crítico de cine sexualmente torpe recibe consejos sobre romances de la sombra de Humphrey Bogart. Los coprotagonistas se convirtieron en una pieza, pero su trabajo juntos en la pantalla persistió mucho después de que se separaron a finales de los años 70.

El impacto de su cautivadora actuación como aspirante a cantante en “Annie Hall” (un papel que no logró desempeñar con éxito en la vida real) se extendió mucho más allá de su hábil actuación y llegó al ámbito del estilo nacional. Su guardarropa en la película (sombreros de ala ancha, camisas de hombre, corbatas, chalecos y pantalones) se convirtió en una prenda urbana muy emulada por las mujeres jóvenes de finales de los años 70.

Salvo por una aparición catastrófica en la adaptación de 1984 del thriller de John Le Carré «The Little Drummer Girl», Keaton se mantuvo en gran medida en una taquilla hasta finales de los años 90, momento en el que comenzó a aparecer con más frecuencia en películas para televisión mientras hacía una transición elegante hacia papeles maduros.

En 2018, después de que se renovaran las acusaciones de que Woody Allen había abusado sexualmente de su hija Dylan a principios de los años 90 (ya que los informes de su hijo Ronan Farrow sobre irregularidades sexuales en Hollywood ayudaron a desencadenar el movimiento #MeToo), Keaton salió públicamente en defensa del director y declaró en Twitter: «Woody Allen es mi amigo y sigo creyéndole».

A Keaton, que nunca se casó, le sobreviven su hija adoptiva Dexter y su hijo Duke.