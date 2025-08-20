Anindya Bakrie enfatiza a Kadin navegando a las MIPYME a las cooperativas para convertirse en socios estratégicos del gobierno

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia organiza la reunión de coordinación nacional Cooperativa Y Umkm 2025. Esto es parte de un compromiso para fortalecer el papel de las MIPYME y las cooperativas como la principal base de la economía del pueblo.

Presidente de Kadin Indonesia Anindya Bakrie, en sus comentarios dijo que la reunión de coordinación nacional Kadin también fue un foro para fortalecer la consolidación entre el mundo de los negocios y el gobierno para acelerar la transformación de la economía del pueblo.

Afirmó que las MISME y las cooperativas son la economía nacional Sokaguru, que está en armonía con el mandato de los fundadores de la nación. Hizo hincapié en el mandato de Bung Karno y Bung Hatta sobre la independencia y las cooperativas como un puente dorado hacia la prosperidad debe realizarse en forma de política real.

«Kadin estuvo presente como un socio estratégico del gobierno, así como un auspicios del mundo de los negocios, incluidas las MIPYME y las cooperativas que alcanzaron a más de 60 millones de perpetradores y 130 mil cooperativas en toda Indonesia», dijo Anindya en Yakarta, citada el miércoles de 2025.

Mientras tanto, el vicepresidente del Kadin para las cooperativas y el UMKM Nurdin Halid dijo que su partido propuso la determinación del 5 de julio como día económico de Pancasila y día económico Constitución. Esta propuesta fue motivada por la implementación de la economía de Pancasila que se consideró en realidad llevada a cabo bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto.

«Proponemos que hay un día económico constitucional, el día económico de Pancasila, de modo que este país, que en el año pasado es muy liberal, tiende a ser capitalista, se ha convertido en una economía de cooperación mutua, la economía constitucional, la economía de Pancasila», dijo Nurdin.

Nurdin explicó que la propuesta se refiere a varias fundaciones legales y filosóficas, incluida la Constitución de 1945 destinada a avanzar en el bienestar público, el segundo y quinto pancasila Sila, así como el Artículo 33 párrafos 1, 2, 3 y 4. Consideró que estos artículos no se han implementado completamente.

La propuesta para la determinación del 5 de julio como el Día Económica de Pancasila y el Día Económica Constitucional se discutirá en la Reunión Nacional de Coordinación de Kadin del 19 al 21 de agosto.

Después de eso, Kadin también celebrará un seminario en varias universidades para finalizar la narrativa y la lógica detrás de esta propuesta. Según Nurdin, Kadin atacó un anuncio oficial que se realizará en octubre de 2025. (Ant)