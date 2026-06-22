Ricky Gervais presenta familia de felinos salvajes

Ricky Gervais ha logrado combinar su pasión por los gatos y las malas palabras en su próxima serie animada de Netflix.

En el primer tráiler de “Alley Cats”, que se estrenará el 7 de agosto y tendrá un adelanto en Annecy, un grupo de felinos salvajes discuten una amplia gama de temas que invitan a la reflexión, incluido cómo les gustaría morir (“un trabajo manual”, declara uno), sus planes de formar equipo y enfrentarse a un niño con sobrepeso (“¡vamos a atraparnos a un niño gordo wagyu!”) y lo que hicieron la noche anterior (“Me follé a una rata”).

Si el tráiler revela algo, es que “Alley Cats” son varios saltos de cuatro patas y claramente hostiles para la familia de la clásica caricatura de Hannah-Barbera “Top Cat”.

La serie de seis capítulos, descrita como una “comedia de situación holgazana” y que sigue las pruebas y tribulaciones de un grupo de gatos británicos de todos los ámbitos de la sociedad, que buscan compañía mientras reflexionan sobre la vida cotidiana, incluye un elenco de voces compuesto por muchos de los colaboradores de Gervais a lo largo de los años. Además del propio Gervais (que expresa una “criatura gorda, perezosa, grosera y obstinada con colmillos”), están Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley y Diane Morgan, mientras que también presenta a Natalie Cassidy y Tony Way.

«Creo que nunca me había entusiasmado tanto un tráiler. No puedo esperar a que todos conozcan a estos gatos», dijo Gervais, que asistirá a Annecy para hablar sobre la serie y presentar una mirada exclusiva mundial a los dos primeros episodios.

“Alley Cats” está codirigida por Elliot Dear, con la animación del galardonado estudio Blink Industries, con sede en el Reino Unido (“Dead End: Paranormal Park”, “Don’t Hug Me I’m Scared”). Gervais produce para Derek Productions junto a Steven Hamilton Shaw (“Gnomeo & Juliet”) de Shush Creative. Hugo Donkin de Blink produce y Tang Heng (“Kung Fu Panda” 1 y 2) se desempeña como diseñador de producción.

Aparte de sus monólogos, “Alley Cats” marca el regreso de Gervais a la televisión como creador por primera vez desde “After Life”, que duró tres temporadas en Netflix de 2019 a 2022.

Vea el avance de “Alley Cats” a continuación.