Ofertas de televisores OLED de Sony en Best Buy: descuentos de $ 300, compre en línea

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Los últimos televisores Bravia de Sony están diseñados para espectadores que desean una verdadera actualización de cine en casa sin comprometer el brillo, el contraste o la usabilidad diaria, y todos tienen hasta $300 de descuento en Best Buy hasta el 5 de julio.

El Bravia 9 se ubica en la parte superior de la línea como el mini televisor LED 4K insignia de Sony, diseñado para ofrecer el tipo de imagen de alto impacto que se mantiene ya sea que estés viendo un drama de prestigio, transmitiendo deportes en vivo o jugando en una consola de próxima generación. Impulsado por XR Backlight Master Drive de Sony, Bravia 9 utiliza miles de Mini LED controlados con precisión para crear negros profundos, reflejos brillantes y un contraste más matizado en toda la pantalla, mientras que XR Triluminos Pro ayuda a reproducir colores ricos y de apariencia natural con diferencias sutiles en tono y saturación.

También es el televisor 4K más brillante de Sony, lo que lo convierte en una buena elección para salas de estar que reciben mucha luz ambiental, donde las pantallas OLED tradicionales a veces pueden tener problemas. Best Buy actualmente vende el modelo de 65 pulgadas por $ 3599,99, el de 75 pulgadas por $ 4599,99 y el de 85 pulgadas por $ 6499.

Sony Class Bravia 9 II True RGB 4K HDR Google TV con Gemini y pantalla antirreflejos

El Bravia 7 reúne muchas de esas características premium en un paquete un poco más accesible, con televisores que varían en precio desde $2,099 para el de 55 pulgadas hasta $8,999 para el de 98 pulgadas. También construido alrededor de retroiluminación Mini LED, el Bravia 7 está diseñado para brindar un brillo vívido, un fuerte contraste y una sensación cinematográfica de profundidad, con el procesamiento de Sony trabajando para afinar el contenido de menor resolución más cerca de 4K y reducir el ruido en transmisiones por streaming, por cable y deportivas.

Sony Class Bravia 7 II True RGB 4K HDR Google TV con Gemini

Ambos televisores funcionan con Google TV, lo que brinda a los usuarios un fácil acceso a las principales aplicaciones de streaming, control de voz y recomendaciones personalizadas, y ambos incluyen funciones amigables para los jugadores, como compatibilidad con HDMI 2.1, 4K/120 Hz, frecuencia de actualización variable y modo automático de baja latencia. Para los propietarios de PlayStation 5, las funciones de juego exclusivas de Sony ayudan a optimizar automáticamente la configuración de imagen y HDR. El Bravia 9 también mejora la experiencia de audio con un sistema de altavoces integrado más avanzado, que incluye la tecnología Beam Tweeter de Sony, mientras que ambos modelos están diseñados para combinarse perfectamente con barras de sonido Sony compatibles para una configuración de sonido envolvente más completa.

La nueva línea es actualmente la más asequible en Best Buy, que esta semana cuenta con cientos de ofertas tecnológicas en todas las categorías. Compre más de las mejores ofertas tecnológicas de Best Buy aquí.