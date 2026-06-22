La taquilla y Disney+ impulsan los ingresos de Disney en el Reino Unido a 5.800 millones de dólares

La filial británica de The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Limited, que abarca la distribución, el streaming y las licencias de películas cinematográficas, generó más de £4.400 millones (USD 5.800 millones) en ingresos para 2025.

La cifra representa un aumento del 11,1% en los ingresos año tras año y un aumento del 37,7% en las ganancias después de impuestos, que aumentaron de £589 millones a £811 millones en el período comprendido entre el 29 de septiembre de 2024 y el 27 de septiembre de 2025.

Las cifras, contenidas en el informe anual de la empresa y en los estados financieros auditados, se presentaron la semana pasada en el registro de empresas del Reino Unido, Companies House.

El informe anual dijo que el aumento tanto en los ingresos como en las ganancias fue «impulsado principalmente por el sólido desempeño de Disney+», con aumentos interanuales tanto en el número de suscriptores como en los precios, así como el desempeño de taquilla de películas como «Moana 2» y la película de acción en vivo «Lilo & Stitch».

Esto a pesar de que la compañía perdió ingresos lucrativos durante la mayor parte del período financiero del informe: “Frozen” en el West End cerró en septiembre de 2024 después de funcionar durante tres años, mientras que “Hercules” solo abrió nueve meses después, en junio de 2025.

La suma de £4,400 millones también se desglosó en entretenimiento, experiencias y tarifas operativas; las primeras incluyen Disney+, distribución de películas, obras de teatro y explotación de propiedad intelectual, mientras que las experiencias se relacionan específicamente con mercancías e ingresos por licencias de publicaciones, así como paquetes de vacaciones. Los honorarios operativos abarcan los importes recibidos de empresas del grupo

La mayor parte de los ingresos (95,6%) provino de Europa, incluidos el Reino Unido e Irlanda, y el resto del resto del mundo.

Los costes operativos se mantuvieron estables y los costes de personal disminuyeron a pesar del aumento del número de empleados. La plantilla de la compañía aumentó en 95 personas, elevando el número medio mensual de empleados durante el año a 1.981, la mayoría de los cuales (1.160) están categorizados como trabajadores del entretenimiento. El número de empleados que trabajan en experiencias también aumentó (de 446 en 2024 a 461 en 2025), mientras que los empleados corporativos disminuyeron, de 385 a 360.

A pesar del aumento de la plantilla, los costes salariales agregados cayeron marginalmente, de £266.191.000 a £260.797.000.