¡Reveló! Mariah Carey es difícil de mover hasta que se guíe durante todo el concierto, la razón es hacerlo

Sentul, Viva – Diva internacional, Mariah Carey Entretenimiento exitoso de Lamblingy (como fanáticos) en Indonesia a través de concierto Mariah Carey – La celebración de Mimi el sábado 4 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales Sentul (SICC).

A los 20.30 Wib, Mariah Carey subió al escenario seguido de los aplausos y la voz de la audiencia. Se cantaron varios éxitos exitosos de Touch My Body, Hero, pertenecemos juntos, sacudimos, obsesionados y muchos más. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

En general, la audiencia dominada por la generación de los 90 estaba satisfecha con la voz de cinco Oktav presentado por la diva. Aunque ya no es joven, que es de 56 años, Mimi, su saludo, sigue siendo consistente con su voz dorada.

Sin embargo, no unos pocos espectadores que cuestionaron por qué durante el concierto de 90 minutos, Mimi parecía difícil moverse sin bailar en absoluto. Incluso para caminar en el escenario, la diva ganadora de 5 Grammy debe ser guiada por el bailarín.

El presentador y YouTuber Melaney Ricardo, que también llegó tarde en el concierto de anoche, ayudó a resolver este rompecabezas. Aparentemente, no por la edad o los tacones altos usados, pero hay una razón para la emoción que hace que Mariah Carey sea difícil de mover.

«Pero muchos sienten curiosidad, sí. Que este Mimi desde el comienzo de su apariencia es realmente lento. Es difícil moverse, como Boro-Boro, el camino debe ser guiado», dijo Melaney en un video subido en su Instagram, citado para el domingo 5 de octubre de 2025.

«56 años, por cierto Tiene la misma edad que JLO. Pero cada mujer es diferente. Muchos sienten curiosidad por que parezca que tiene 65 años. Porque los movimientos son realmente lentos y muy lentos. Resulta que Hice mi investigación Porque también tengo curiosidad «, continuó.

La esposa de Tyson Lynch reveló que la diva estaba luchando con la enfermedad que sufrió, lo que dificulta que Mimi se mudara.

«Mimi, también conocido como Mariah Carey, está luchando con una enfermedad llamada fibromialgia. Así que básicamente, siempre siente que todas las articulaciones de su cuerpo dolor y hacen que sus músculos sean rígidos y difíciles de mover», dijo.