Matheus Cunha Man United Mensaje Después de enamorarse de Mason Mount habla mucho

Matheus Cunha fue relegado en el sofá para la colisión del Manchester United con Sunderland AFC el sábado, con Ruben Amorim Mason Mount preferido

Matheus Cunha solo apareció como un reemplazo para el Manchester United contra Sunderland (Imagen: Getty Images)

Matheus Cunha «no tenía nada que decir» sobre la caída de la victoria por 2-0 del Manchester United en Sunderland el sábado.

El creador de juegos brasileño ha sido una adición bienvenida a Old Trafford desde que obtuvo una reubicación de £ 62.5 millones de Wolverhampton Wanderers este verano, lo que muestra una gran cantidad de potencial, a pesar de que no encuentran la parte posterior de la red o registrados una asistencia. Ruben Amorim, sin embargo, eligió banca al joven de 26 años cuando United fue recibido este fin de semana de los Black Cats a favor de Mason Mount.

La decisión finalmente valió la pena para el táctico portugués, mientras que Mount anotó su primer gol de la temporada durante ocho minutos en la luminaria y una cruz precisa de Bryan Mbeumo antes de doblar el balón a lo largo de un vasto Robinrossenrossen.

Cunha luego reemplazó al anotador de goles a mitad de la segunda mitad, para entonces United había duplicado su liderazgo por Benjamin Sesko. Desde entonces, la firma de verano ha compartido un mensaje en las redes sociales.

«Nada que decir sobre lo hermoso que es ganar, en casa y con los fanáticos de nuestro lado», es el mensaje a través de un emoji de corazón en el fuego. El domingo también es un día especial para el jugador, porque su esposa, Gabriela Nogueira da Cunha, celebra su cumpleaños.

En una publicación separada, compartió una foto de sí mismo, su esposa y su hijo, Levi. Este último lleva la tercera camisa de esta temporada, mientras que Gabriela lleva un top retro de manga larga con la vieja cresta del club.

Traducido al inglés de portugués, subtituló la publicación: «Felicitaciones, querida, eres nuestra roca por cada momento. Agradecido por mi esposa, mi madre y amiga todos los días. Yo, Lele y Liloca están enamorados de ti».

Ella respondió: «¡Muchas gracias por todo, querida! El mayor regalo de mi vida es nuestra familia! Te amo sin cesar», interrumpido por un emoji de corazón rojo.

