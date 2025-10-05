BTN distribuye 129,687 subsidios de FLPP hasta septiembre de 2025, la mayoría entre Himbara Bank

Yakarta, Viva – rendimiento de PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn) como el mayor distribuidor para los programas de crédito de la propiedad de la vivienda (KPR) Subvención apreciado. La distribución de KPR BTN a través del Centro de Liquidez de Financiación de Vivienda (FLPP) que excede a otros bancos estatales.

El ministro de PKP, Maruarar Sirait, explicó los datos sobre la distribución de KPR subsidiado de FLPP hasta el 26 de septiembre de 2025, que mostró BTN en el nivel superior. Con la cantidad distribuida alcanzando 93,098 unidades, seguido por la Unidad de Negocios de la Sharia, BTN Syariah con 36,589 unidades.

«Nos gustaría agradecer a la contribución de BTN por ser el más grande de todos los bancos de canalización de FLPP KPR existentes», dijo el ministro de PKP en la firma del compromiso de soporte de FLPP KPR en BTN, citado a partir de su declaración, domingo 5 de octubre de 2025.

Explicó, si se totaliza, la distribución de BTN y BTN Syariah alcanzó las 129,687 unidades o equivalente al 37 por ciento de la cuota total del subsidio FLPP de este año que se había establecido en 350,000 unidades a nivel nacional. La cantidad es mucho mayor que la distribución de otros bancos estatales o Himbara.

A saber, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BRI) de 17,515 unidades, PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BNI) con un logro de 8,440 unidades y PT Bank Mandiri (Persero) TBK hasta 7,963 unidades.

Con el control de la cuota de mercado de KPR subsidiada de FLPP de más de un tercio de la cuota nacional, se ha demostrado que BTN es un jugador superior que continúa apoyando constantemente el satisfacción de las necesidades de los hogares de las personas que son habitables y asequibles, especialmente para personas de bajos ingresos (MBR).

El Ministro Ara dijo anteriormente, como un banco que contribuyó con el mayor en comparación con otros bancos de distribución de FLPP KPR, se espera que BTN continúe apoyando el programa de 3 millones de viviendas a través de la distribución del financiamiento para el desarrollo y la renovación de las casas de las personas.

Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento, Maruarar Sirait en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta

BTN también muestra su optimismo de que la distribución de 220,000 casas a través del FLPP KPR como se asigna Pemeirntah para BTN de un total de 350,000 unidades a nivel nacional en 2025 se puede lograr.

Además, el gobierno ha proporcionado diversas políticas que facilitan que las personas tengan casas subsidiadas. Por ejemplo, la exención de tarifas de adquisición de derechos de tierra y construcción (BPHTB) a cero por ciento para MBR y reglas de ingresos máximos para los destinatarios de MBR del programa FLPP.