Kemenaker cooperativo, Grupo Abuya ofrece 10,000 trabajadores para fortalecer la economía indonesia

Yakarta, Viva – El Grupo Abuya firmó una cooperación estratégica con el Ministerio de Manpower (Kemenaker) RI para proporcionar a 10,000 trabajadores listos para servir al país.

Leer también: Ott Extorsion Noel CS, K3 Certificación La tarifa fue originalmente RP275 mil hasta Rp6 millones



La firma tiene como objetivo brindar oportunidades de trabajo amplias a la comunidad y apoyar el programa gobierno Para reducir el desempleo y mejorar la calidad de los recursos humanos.

A la ceremonia de firma asistieron el propietario del Grupo Abuya, Okta Wirawan y Menaker Yassierli.

Leer también: Royalty Polemic terminó, Dasco le pidió al público que no tuviera miedo de cantar una canción





Ilustración de trabajadores extranjeros

Okta explicó que Abuya Group estaba comprometido a hacer una contribución real al desarrollo económico del país mediante la creación de empleo.

Leer también: Ott Wamenaker, KPK Sello de la Dirección General de Binwasnaker K3 Kemenaker



«Estamos comprometidos a contribuir al desarrollo económico del país a través de la creación de empleo como Almaz. Con esta colaboración, esperamos brindar una oportunidad para que la comunidad participe en el desarrollo nacional», explicó Okta Wirawan a los periodistas el viernes 22 de agosto de 2025.

Okta enfatizó que su partido quería dejar un buen camino para la sostenibilidad del desarrollo económico en Indonesia.

«Pero nuestro compromiso es abrir 10 mil buenas, 10 mil utilidad mientras deja un rastro de bondad», dijo.

Mientras tanto, Menaker Yassierli

Aprecio los pasos del Grupo Abuya. Dijo que la colaboración fue un paso positivo para enfrentar los desafíos de Indonesia en el campo del empleo.

«Esta colaboración es un paso positivo para enfrentar desafíos laborales en Indonesia. Creemos que con el apoyo del Grupo Abuya, podemos brindar muchas oportunidades para los trabajadores que están listos para dedicarnos al estado», explicó Yassierli.



Ilustración de trabajadores de fábrica

Yassierli espera que esta colaboración con Holding Abuya Group pueda ser un ejemplo de la sinergia del gobierno y el sector privado para crear una fuerza laboral competente, productiva y competitiva.

«Realmente espero que el negocio de Almaz y Abuya continúe creciendo. No solo 10 mil, si es posible agregar 0, agregado cero», explicó.

Abuya Group se compromete a continuar colaborando con el gobierno y las agencias relacionadas para garantizar que este programa funcione de manera efectiva y de manera sostenible. A través de esta colaboración, se espera que se pueda crear una sinergia productiva entre el sector privado y el gobierno para avanzar en el bienestar de la comunidad.