BJP declaró en quiebra al alguna vez próspero organismo cívico Pimpri-Chinchwad: Ajit Pawar







Cayendo pesadamente sobre su mahayuti Su aliado, el viceministro principal (CM) de Maharashtra y jefe del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), Ajit Pawar, alegó el viernes que durante el mandato del Partido Bharatiya Janata (BJP), la otrora próspera Corporación Municipal Pimpri-Chinchwad (PCMC) fue empujada a la quiebra debido a la corrupción.

Pawar hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en Pune como parte de su campaña electoral para las encuestas cívicas de Maharashtra.

Anteriormente había anunciado que su partido se asociaría con el PNC (SP)dirigido por su tío y ex ministro principal de Maharashtra, Sharad Pawar.

El diputado CM alegó que el BJP intentaba arrinconarlo concediendo candidaturas a elementos criminales de la ciudad. Durante la conferencia de prensa de casi 45 minutos, Pawar afirmó haber “expuesto” al BJP con pruebas documentales, detallando supuesta corrupción en varias obras cívicas, incluido el programa de esterilización de perros. Cuestionó quién era responsable de proyectos específicos y quién supuestamente había desviado dinero público.

Lanzar un fuerte ataque contra la gobernanza del BJP en Pimpri-Chinchwad, Pawar dijo que los depósitos fijos de la corporación municipal habían disminuido constantemente mientras se aumentaban los préstamos de bonos.

«Se rompieron depósitos por valor de 8.000 millones de rupias. Si ese dinero se gastó, entonces muestren las obras de desarrollo», cuestionó.

Encuestas cívicas de Maharashtra: Ajit Pawar alega cartelización e irregularidades en la licitación en PCMC

Alegó que las licitaciones se arreglaban mediante cartelización y que las carreteras eran repetidamente excavadas y convertidas en carreteras de cemento, lo que provocaba una grave congestión del tráfico.

«Durante nuestro mandato, no hubo problemas de tráfico. Hoy, la ciudad enfrenta constantes atascos de tráfico», dijo.

Pawar Alegó además que bajo el nombre de ‘calles urbanas’ se habían arruinado vías, se habían incrementado las usurpaciones en algunas zonas y se estaban realizando cobros ilegales. Acusó a la administración liderada por el BJP de irregularidades en las licitaciones a gran escala y cuestionó cómo las propiedades de ciertos individuos crecieron rápidamente, apuntando indirectamente a Mahesh Landge sin nombrarlo.

«Nunca nos entregamos a la arrogancia cuando estábamos en el poder. Pero ahora hay una intoxicación por el poder», comentó Pawar. También hizo graves acusaciones de corrupción en el programa de esterilización de perros y afirmó haber presentado pruebas.

«La corrupción ha vaciado la corporación municipal», dijo, añadiendo que por primera vez en la historia del PCMC, el presidente del comité permanente, Nitin Landge, fue arrestado por la oficina anticorrupción.

Pawar destacó la gobernanza pasada del NCP y dijo que durante su mandato, la reputación de la ciudad mejoró y las obras de desarrollo se llevaron a cabo sin vaciar el tesoro cívico ni endeudar a la corporación. Alegó que debido al clientelismo político se había creado una atmósfera de miedo en la ciudad, citando incidentes de vandalismo de vehículos y el surgimiento de las «bandas koyta».

«Hemos entrado en el campo de batalla electoral para quemar el monstruo de la corrupción. Amo esta ciudad, y en esta elección, el reloj y la trompeta lucharán juntos», dijo Pawar, refiriéndose a los símbolos de las dos facciones del PCN.





