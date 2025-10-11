Reunión de Prabowo con el presidente del MPR y el director de BIN en Hambalang el sábado por la noche. Esto es lo que se discutió.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto invitar a varios funcionarios a discutir cuestiones internas de actualidad, entre otros con el presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Ahmad Muzani, al jefe de BIN Muhammad Herindra en la residencia hambalangBogor, Java Occidental, sábado por la noche.

El secretario del gabinete, el teniente coronel Teddy Indra Wijaya, a través de una carga oficial en Instagram @sekretariat.kabinet el sábado por la noche, explicó que en la reunión celebrada el domingo por la noche, el presidente Prabowo escuchó una serie de temas de actualidad en el país.

«El Presidente del MPR proporcionó varias opiniones y aportes sobre el programa estratégico implementado por el Gobierno. Incluyendo aportes de miembros del MPR/DPR que fueron transmitidos a través del Presidente», dijo Teddy después de ser confirmado en Yakarta el sábado.

Teddy detalló que, además de él mismo, el presidente del MPR RI y el jefe de BIN, por invitación del presidente Prabowo, estuvieron presentes en la reunión varios funcionarios, a saber, el ministro coordinador de Derecho y Derechos Humanos, Imipas Yusril Ihza Mahendra, el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, el subcomandante del TNI, el general Tandyo Budi Revita, y el viceministro de Juventud y Deportes. Taufik Hidayat.

Teddy evalúa que una colaboración buena y consistente entre el poder legislativo y el ejecutivo garantizará que los programas existentes puedan llegar a los niveles más bajos de la sociedad y extenderse por toda Indonesia. (Hormiga)

