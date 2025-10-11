X-Men 97 renovado para la temporada 3, fecha de lanzamiento de la temporada 2 en el verano de 2026

“X-Men ’97” ha sido renovada para una tercera temporada, se anunció el domingo en la Comic Con de Nueva York. La temporada 2 se lanzará en el verano de 2026.

Un avance mostrado en la sala a los asistentes a la Comic Con mostró el regreso del malvado mutante Apocalipsis y los personajes de X-Men dispersos a lo largo del tiempo. Los héroes, como Wolverine, Cyclops, Jean Grey, Jubilee, Nightcrawler y más, deben encontrar el camino de regreso a la década de 1990 después de haberse perdido en el pasado y el futuro.

La temporada 1 debutó en Disney+ el 20 de marzo de 2024 y finalizó su primera temporada de 10 episodios el 15 de mayo. Continuó las historias de “X-Men: La serie animada” favorita de los fanáticos de la década de 1990, y el resurgimiento recibió críticas positivas tanto de críticos como de fanáticos.

La nueva serie de Disney+ comenzó justo cuando “X-Men: La serie animada” terminó en 1997. Los superpoderosos X-Men todavía son odiados y temidos por muchos humanos normales, y el equipo se está recuperando de la aparente muerte de su amado profesor Charles Xavier. Magneto, el principal enemigo de los X-Men, ha tomado el control del equipo gracias al testamento final de Charles, pero pronto se revela que el telépata está vivo y viviendo entre el imperio alienígena Shi’ar. Charles finalmente regresa a la Tierra para ayudar a sus X-Men a derrotar a Bastion, un todopoderoso híbrido Sentinel entre humano y robot, pero el equipo viaja en el tiempo en el proceso.

En los momentos finales de la temporada 1, se revela que Cyclops y Jean Grey están atrapados en el futuro 3960 d.C.; Rogue, Beast, Nightcrawler, Charles y Magneto están varados en el antiguo Egipto en el año 3000 a. C., donde conocen a un joven que pronto se convertirá en supervillano, Apocalipsis. También hay un indicio de que Gambit, que se sacrificó durante una batalla con los Sentinels, aún puede estar vivo. Además, Magneto arrancó todo el adamantium del cuerpo de Wolverine en el penúltimo episodio, por lo que hay mucho que explorar en la temporada 2.

Marvel había despedido al escritor principal original Beau DeMayo poco antes del estreno de la temporada 1 y después de haber terminado de trabajar en la temporada 2. “¿Y si?” El escritor Matthew Chauncey escribirá la temporada 3. El elenco de voces incluye a Ray Chase como Cyclops, Jennifer Hale como Jean Grey, Alison Sealy-Smith como Storm, Cal Dodd como Wolverine, JP Karliak como Morph, Lenore Zann como Rogue, George Buza como Beast, AJ LoCascio como Gambit, Holly Chou como Jubilee, Isaac Robinson-Smith como Bishop, Matthew Waterson como Magneto y Adrian Hough como Nightcrawler.