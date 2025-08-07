La filmación de Batman 2 comienza en la primavera de 2026

Buenas noticias para los fanáticos de Robert PattinsonEl Caballero Oscuro. En la reciente carta de Warner Bros. Discovery a los accionistas, la compañía anunció que Matt Reeves‘tan esperado «The Batman Part II» finalmente comenzará a filmarse en la primavera de 2026 para un lanzamiento teatral de octubre de 2027. Pattinson, quien ha ido de filmar «The Odyssey» de Christopher Nolan a la «Dune: Tercera: Tercera» de Denis Villeneuve este año solo, regresa en el papel principal.

La carta accionista de Warner Bros. Discovery celebró el reciente éxito de «Superman» de James Gunn, que inició el nuevo universo de DC en cine y televisión. El Tentpole ha ganado casi $ 550 millones y contando en todo el mundo. La compañía escribió: «El universo de personajes de DC Studio representa no solo una de las piezas de propiedad intelectual más valiosas de Warner Bros. Discovery, sino una de las activos más valiosos del entretenimiento».

«En la película, James Gunn está ocupado preparando las próximas entregas de la Super Familia de DC, incluida ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’ (2026), ‘Clayface’ (2026) y la próxima ‘Wonder Woman’. Además, ‘The Batman II’ (2027) se está preparando para comenzar a filmar la próxima primavera, entre otros proyectos en desarrollo. Esfuerzos: de cine y televisión hasta productos de consumo, juegos, experiencias y social «.

Los fanáticos han estado esperando años para una secuela de «The Batman» de Reeves y Pattinson, que abrió en los cines en marzo de 2022 y recaudó $ 772 millones en la taquilla mundial. Ha sido un largo camino de desarrollo para la secuela de «The Batman», que Warner Bros. retrasó el año pasado del 2 de octubre de 2026 al 1 de octubre de 2027. Warner Bros. confirmado Variedad el 27 de junio que Reeves y finalmente completó el guión.

Mientras que la secuela de «The Batman» ahora se abrirá más de cinco años después del original, Gunn a menudo tiene defendió el retraso En las redes sociales escribiendo: «Para ser justos, una brecha de 5 años o más es bastante común en las secuelas. 7 años entre ‘Alien’ y ‘Aliens’. 14 años entre ‘Incredibles’. 7 años entre los dos primeros ‘terminadores’. 13 años entre ‘Avatares’. 36 años entre ‘Top Guns’. Y, por supuesto, 6 años entre ‘Guardianes Vol 2’ y ‘Vol. 3.’ «

«Mate [Reeves] está comprometido a hacer la mejor película que pueda, y nadie puede adivinar exactamente cuánto tiempo llevará un guión para escribir «, agregó Gunn en una publicación separada.» Una vez que hay un guión terminado, hay alrededor de dos años para la preproducción, el rodaje y la postproducción en grandes películas «.

La regla de Gunn en el nuevo DC Studios es que ninguna película avanzará hacia los procesos de preproducción y producción hasta que el guión esté terminado, a diferencia de Marvel Studios, donde las películas a menudo entran en producción con el guión que todavía toma forma. Gunn dijo en un entrevista Con entretenimiento semanalmente a principios de este verano, los fanáticos deben tener paciencia cuando se trata de hacer secuelas.

«La gente debería salir de las nueces de Matt porque es como, deje que el tipo escriba el guión en la cantidad de tiempo que necesita para escribirlo», dijo Gunn y luego sobre la secuela de «The Batman». «Así es. Él no te debe algo porque te gusta su película. Quiero decir, te gusta su película por Matt. Así que deja que Matt haga las cosas como lo hace».

Gunn agregó: ““ Estoy irritado por la gente. Quiero decir, es solo que la gente no necesita tener derecho. Saldrá cuando se sienta bien con el guión. Y Matt no me va a dar el guión hasta que se sienta bien con el guión «.