Resulta que el nombre Aura Kasih a menudo se llama Ridwan Kamil en eventos importantes, registrados desde 2021.

Jacarta – Atención pública a la relación. Ridwan Kamil Y Aura Kasih continúa rodando y ahora se extiende a viejas huellas que antes escapaban a la atención.

En medio de los rumores generalizados sobre su supuesta relación especial, los internautas han comenzado a destapar momentos del pasado que se considera que implican una cercanía inusual. Uno de ellos es la costumbre de Ridwan Kamil de mencionar el nombre de Aura Kasih en sus discursos oficiales en varios eventos importantes. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Este fenómeno hizo que el público volviera a buscar archivos de vídeo, cargas en redes sociales y documentación de eventos oficiales en los que Ridwan Kamil fuera el orador. El nombre Aura Kasih se menciona repetidamente, no en un contexto personal, sino como parte de una rima o una frase ligera insertada en un discurso formal. Sin embargo, su apariencia constante año tras año en realidad plantea interrogantes.

Antes de que su nombre fuera vinculado a la cuestión del asunto de Ridwan Kamil, Aura Kasih se había convertido en un tema de conversación público cuando se dijo que se presentaría como candidata legislativa del Partido Golkar. Aunque este plan nunca se llevó a cabo y Aura Kasih finalmente canceló su entrada a la política, su nombre aparentemente permanece «vivo» en la memoria de Ridwan Kamil, al menos a través de los discursos.

En 2021, por ejemplo, Ridwan Kamil utilizó el nombre Aura Kasih en el evento de despedida de Nugroho Budi Wiryanto. Este momento fue grabado y subido al YouTube de Daniel Andreand Damanik. En su discurso, Ridwan Kamil dijo una rima que volvió a hacerse viral varios años después.

«Aura Kasih aparece en las vallas publicitarias/ Concierto del viernes en Cibiru/ Gracias a Pak Nugroho/ Éxito y salud en el nuevo lugar», dijo Ridwan Kamil, citado el martes 23 de diciembre de 2025.

Un año después, concretamente en 2022, volvió a aparecer el nombre Aura Kasih. Esta vez, Ridwan Kamil cerró el 37º evento Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) de Java Occidental en Sumedang. La rima fue subida por la cuenta @selebritas_update y volvió a circular ampliamente después de que surgió el tema de su relación.

«Aura Kasih fue a comer rendang/ Atta Halilintar fue a comer albóndigas de hueso/ Gracias a la gente de Sumedang/ MTQ de Java Occidental fue un éxito brillante», dijo Ridwan Kamil en ese momento.