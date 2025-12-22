Los Patriots reciben las mejores noticias posibles después de su remontada sobre los Ravens

Después de una actuación mediocre en la Semana 15 contra los Buffalo Bills, una derrota que rompió la racha ganadora de 10 juegos de su equipo, Patriotas de Nueva Inglaterra mariscal de campo de segundo año Drake Maye reanunció su presencia en la carrera por el Jugador Más Valioso de la NFL. El joven de 23 años que fue secuestrado por los Patriots. con la selección general número 3 del draft el año pasado, superó las 300 yardas aéreas por primera vez en su joven carrera.

De hecho, Maye lanzó para 380 yardas contra los Baltimore Ravens en horario estelar Fútbol del domingo por la noche enfrentamiento, con 138 de esas yardas de nueve pases completos en 10 intentos al receptor abierto veterano Stefon Diggs. Maye también conectó con Mack Hollins siete veces para 69 yardas y golpeó al receptor novato Kyle Williams dos veces para 46 yardas, incluido un espectacular lanzamiento de touchdown de 37 yardas con 9:01 restantes en el juego y Nueva Inglaterra perdiendo 24-13.

Más buenas noticias para Maye, Patriots

Una conversión de dos puntos puso a los Patriots a tres, y una serie de nueve jugadas que culminó con una carrera de 27 yardas de Rhamondre Stevenson con 2:07 restantes puso a los Patriots adelante para mantenerse en 28-24.

La remontada del último cuarto fue el primero de la carrera de Mayeen apenas su inicio número 27 en la NFL.

La victoria estiró el récord invicto de New England como visitante a 7-0. Solo dos equipos de los Patriots en la historia de la franquicia han comenzado 7-0 como visitante: en 2007, cuando Nueva Inglaterra ganó sus primeros 18 juegos regulares y de postemporada antes de perder en el Super Bowl ante los Gigantes de Nueva Yorky nuevamente en 2016. Los Patriots terminó 14-2 y ganó el Super Bowl en esa temporada.

Pero nada de eso fue ni siquiera la mejor noticia para los Patriots después de su inspiradora victoria el domingo por la noche.

Los Patriots logran su lugar en los playoffs

Con la victoria remontando, los Patriots clavaron el marcador. primer puesto de la franquicia en los playoffs desde 2021, la única temporada hasta esta en la que los Patriots han logrado un récord ganador desde la partida del legendario mariscal de campo Tom Brady.

En 2021, detrás del mariscal de campo novato Mac Jones – tomado con el No. 15 en general elegido de Alabama ese año: los Patriots terminaron a las 10-7en el primer año del calendario extendido de 17 juegos y 18 semanas.

pero ellos estaban dominados por los Buffalo Bills en la ronda Wild Card de los playoffs, sufriendo una derrota por 47-17.

De hecho, los Patriots no han ganado un partido de postemporada desde que derrotaron a los Los Ángeles Rams en el Super Bowl 53culminando la temporada 2018: la sexta victoria en el Super Bowl en la historia de la franquicia, todas con Brady como centro y otra leyenda de la NFL, el entrenador Bill Belichick al mando.

Pero aún hubo más buenas noticias para los Patriots después de la programación de la NFL del domingo.

El máximo favorito de la AFC vuelve a estar a la vista

Los Patriots ya tenían buenas noticias mientras se preparaban para el partido del domingo por la noche en Baltimore. Más temprano en el día, el Denver Broncos, líderes de la AFC perdió su tercer juego de la temporada, rompiendo una racha de 11 victorias consecutivas, cuando cayeron 34-20 ante el creciente jaguares de jacksonville.

Eso significó que, con su victoria sobre Baltimore, los Patriots empataron con Denver en 12-3 en la cima de la clasificación de la conferencia.

El Broncos Poseer el desempate según el récord de cada equipo contra oponentes comunes. Pero según un modelo informático diseñado por El Atléticolos Patriots aumentaron su probabilidad de superar a los Broncos y hacerse con el primer puesto (y la semana de descanso que lo acompaña) al 38 por ciento.

Si los Broncos van 1-1 en sus dos últimos juegos y los Patriots ganan ambos, Nueva Inglaterra obtiene el primer puesto. Pero mientras los Patriots se enfrentan a los New York Jets y los Miami Dolphins (con su porcentaje de victorias combinado de .300), los Broncos se enfrentan a los Kansas City Chiefs seguidos por el 11-4. Cargadores de Los Ángeles quien ya derrotó a Denver una vez esta temporada23-20 en la Semana 3.