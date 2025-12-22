Horario de SIM móvil martes 23 de diciembre de 2025: aquí están las ubicaciones y las tarifas de extensión

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento obligatorio que todo conductor de vehículo a motor debe tener. La presencia de una licencia de conducir indica que el conductor ha cumplido con los requisitos legales y administrativos para conducir en la carretera.

Debido a que tiene un período de validez de cinco años, la SIM debe extenderse antes de que finalice el período activo. Para facilitar las cosas al público, la policía de Metro Jaya vuelve a ofrecer servicios de automóviles SIM circular el martes 23 de diciembre de 2025, para que los solicitantes no tengan que hacer cola en la oficina de Satpas.

Refiriéndose a la información difundida por Korlantas Polri, véase VIVA AutomotrizSe han preparado varios puntos de servicio en la zona de DKI Yakarta. Los residentes del centro de Yakarta pueden ampliar su SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del este de Yakarta reciben servicio en el centro comercial Grand Cakung.

En el área occidental de Yakarta, operan dos unidades SIM Mobile en Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden solicitar extensiones de SIM en el Kalibata Trilogy Campus con horario de atención de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

No sólo en la capital, los servicios de extensión SIM también están disponibles en las zonas de amortiguamiento. Los residentes de Bogor pueden visitar el automóvil Mobile SIM que opera en Lotte Grosir Sholeh Iskandar de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

Para los residentes de Bandung, los servicios Mobile SIM están disponibles en Indogrosir Ahmad Yani y McD Istana Plaza. Ambas ubicaciones atienden a los solicitantes desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden aprovechar el servicio de automóvil Mobile SIM en Pizza Hut Komsen Jatiasih. Los servicios en esta ubicación están abiertos de 08.00 WIB a 10.00 WIB con cupos de cola limitados.

Tenga en cuenta que el servicio Mobile SIM solo ofrece extensiones SIM A y SIM C válidas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante debe solicitar una nueva SIM en los Satpas de acuerdo con los procedimientos aplicables.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico realizado en un centro oficial. Que los archivos estén completos ayudará a que el proceso de renovación se realice más rápidamente.

De acuerdo con el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.