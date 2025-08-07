Fadnavis devuelve a Rahul Gandhi por el reclamo electoral de ‘Stolen` Maharashtra







Justo unas horas después de que el líder del Congreso, Rahul Gandhi, organizara una conferencia de prensa que destaca la manipulación de la lista de votantes por parte de la Comisión Electoral, Maharashtra Ministro Convertirse en fadnavis Rechazó firmemente la acusación del diputado del Congreso Rahul Gandhi. El líder del Congreso, mientras atrajo una gran atención sobre la encuesta de la Asamblea de Maharashtra, dijo 2024, dijo que las encuestas de la Asamblea de 2024 en el estado occidental, ganadas con un mandato decisivo de la Alianza Mahayuti liderada por BJP, fueron «robadas».

Rahul Gandhi, mientras hablaba con los periodistas en la sede de AICC en Nueva Delhi, dijo que «los resultados de Maharashtra confirmaron la sospecha de su partido de que las elecciones de la Asamblea fueron» robadas «», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El líder de la oposición en el Lok Sabha Además, afirmó que «no dar listas de votantes legibles por máquina nos convenció de que la Comisión Electoral (CE) coludió con BJP a las elecciones de ‘robar’ en Maharashtra», según la agencia de noticias PTI.

Sin embargo, los comentarios de Rahul Gandhi sobre las encuestas de la Asamblea de Maharashtra seguramente han encendido un fuego en el espectro de Maharashtra BJP. Mientras hablaba con los periodistas cerca de Panaji, el CM Fadnavis tomó una burla en Gandhi por su reclamo de fraude electoral en Maharashtra, donde se celebraron encuestas de la Asamblea en noviembre de 2024.

El primer ministro Devendra Fadnavis dijo: «Siento que, tal vez, él (Gandhi) debería verlo (cerebro)», según la agencia de noticias PTI.

Devendra Fadnavis también dijo: «O su cerebro ha sido robado o falta un chip en su cerebro. Por eso está haciendo tales declaraciones a menudo».

El primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis Panaji el jueves para asistir a un evento donde fue el invitado principal.

La Alianza Mahayuti liderada por BJP escribió una impresionante victoria en las elecciones de la Asamblea de Maharashtra 2024 al ganar 230 escaños en la casa de 288 miembros. El solo BJP consiguió 132 escaños, los más altos entre todos los componentes de la Alianza Mahayuti. Sus aliados Shiv Sena y el NCP también funcionaron bien, ganando 57 y 41 escaños respectivamente.

El congreso liderado Maha Vikas Aghad (MVA) Sufrió un gran revés durante las encuestas de la Asamblea de Maharashtra en 2024. Mientras que Rahul Gandhi tomó una fuerte burla en Karnataka, no declaró mucho sobre las encuestas de la Asamblea de Maharashtra.

El Congreso registró una de sus peores actuaciones en las encuestas de la Asamblea, ya que solo ganó 16 escaños en la Asamblea de Maharashtra 2024. Sin embargo, el NCP (SP) de Sharad Pawar (SP) se llevó solo 10 escaños, mientras que el ex CM Uddhav Thackeray Shiv Sena (UBT) solo ganó 20.





