Respuesta al desastre de inundación de Bali y NTT, a Bri le importa asistencia de exhibición de movimiento rápido

VIVA – El desastre de la inundación ha afectado a varias regiones en Indonesia y tiene un grave impacto, desde pérdidas materiales hasta la caída de las muertes. En Bali, el miércoles (10/9/2025) las fuertes lluvias dieron como resultado inundaciones en varios puntos en varios distritos/ciudades. También se produjeron condiciones similares en el este de la Provincia de Nusa Tenggara (NTT) el martes (9/9/2025), precisamente en el distrito de Mauponggo, Regencia Nagekeo, donde docenas de aldeas se vieron afectadas por el desbordamiento del agua del río.

Contra estas condiciones, Bri Programa Melalui Responsabilidad social corporativa (CSR) Bri le importa Moviéndose rápidamente para distribuir asistencia de respuesta a desastres a las comunidades afectadas en Bali y NTT. La asistencia brindada incluye cientos de paquetes de comida rápida, agua mineral, alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas que se canalizan a través de la oficina de BRI más cercana.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, dijo que la distribución de esta asistencia era una manifestación tangible de la preocupación de Bri por la comunidad afectada por el desastre.

«Nos aseguramos de que las personas afectadas por el desastre de la inundación reciban asistencia que puede aliviar su carga mientras aceleran el proceso de recuperación posterior al desastre. En esta situación, la presencia de asistencia se vuelve muy importante y precisamente muy importante», dijo Dhanny.

BRI también coordinó con los gobiernos locales, los funcionarios locales, las instituciones sociales y los voluntarios para que la distribución de asistencia pueda llevarse a cabo en el objetivo y integrarse con un esfuerzo continuo de gestión de desastres.

Además de proporcionar asistencia de emergencia, BRI enfatizó su compromiso de continuar siendo activo en la comunidad a través del programa Bri Cares, tanto en forma de asistencia natural por desastres como programas de empoderamiento social sostenible. Esto se hace para que el impacto causado por estos desastres naturales pueda recuperarse de inmediato y la comunidad puede volver a sus actividades normalmente.

«Nos aseguramos de que el BRI siempre esté activo y se mueva rápidamente para canalizar varias formas de asistencia para los residentes afectados por los desastres en toda Indonesia. Esto está en línea con el papel de BRI como un público propiedad de las personas que siempre están preocupadas por las necesidades de la comunidad, no solo en el campo económico sino también en aspectos sociales y humanitarios», dijo Dhanny.

Con esta asistencia de respuesta a emergencias, Bri espera que las personas afectadas puedan recuperarse y levantarse de inmediato nuevamente, y garantizar que el espíritu de cooperación mutua y atención social siga siendo la base principal para enfrentar varios desafíos de desastres en el país.