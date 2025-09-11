Annemarie Jacir habla de Toronto Premiere Epic histórica ‘Palestina 36’

Junto con su estreno mundial de gala tiff, director palestino Jacir anual («Wajib») habló sobre su cuarto largometraje, el drama histórico «Palestine 36», que es la entrada palestina en la carrera de Oscar de Oscar. La película es una producción de Palestine-UK-France-Denmark-Qatar-Saudi-Jordan, protagonizada por Hiam Abbas y Jeremy Irons.

Ambientada en 1936, la película profundiza en la región inquieta a medida que un número creciente de inmigrantes judíos huye de antisemitismo europeo y encuentra nuevas casas en la región, mientras que la población palestina se une en el levantamiento más grande y más largo contra el gobierno de 30 años de Gran Bretaña. Los personajes de Jacir incluyen agricultores palestinos, habitantes de la ciudad, revolucionarios y oficiales británicos en un retrato de las apuestas humanas en juego.

Hizo su estreno mundial el 5 de septiembre en el Toronto INTL. Festival de cine. Watermelon Pictures está representando los derechos de América del Norte; Las películas MK2 de Francia y el número de suerte están representando los derechos internacionales.



La película ofrece una nueva perspectiva sobre el levantamiento palestino contra el mandato británico.



Tienes razón. Era una pregunta que también tenía. ¿Por qué no se ha explorado esta historia antes? Es uno de los momentos más fundamentales de nuestra historia como palestinos. Y prepara el escenario para todo, absolutamente todo, que viene después.



¿Cómo te preparaste para una producción tan masiva?



En un nivel práctico, comenzamos la preproducción 10 meses antes de disparar; normalmente, comenzamos la preproducción oficial tres meses antes de un rodaje. Pero debido a que el alcance de esto era muy inmenso, era la película más grande en la que cualquiera de nosotros había trabajado, queríamos hacerlo bien. Pasamos meses en el lugar, preparando, construyendo, plantando cultivos, bordando disfraces. Restauramos un pueblo entero en Cisjordania. Construimos viejos vehículos del ejército británico en un Ironsmith en Nablus. Cada detalle era esencial.

En términos de mi propia dirección, la práctica era la misma, pero el alcance gigantesco. Más elenco, más ubicaciones, más dinero, más todo. Hice que cada uno de los miembros del reparto se preparara para sus roles de diferentes maneras: desde lecciones de equitación, lecciones de baile de swing, fabricación de pan tradicional, entrenadores de dialecto y lecciones de mecanografía. Los extras del soldado británico pasaron por el campo de entrenamiento militar.



Lograste un aspecto muy auténtico.



La autenticidad es importante para mí: quería ser fiel al período en todos los sentidos, pero disfrutar de la libertad del cine, de la creación. La colaboración artística con mi equipo es una gran parte de eso. Nael Kanj, mi diseñador de producción, y su equipo, y Hilal Jabareen, el maestro de accesorios, son todos palestinos y están muy involucrados en nuestro mundo visual, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, de dónde venimos y toda nuestra historia.



Inicialmente, las mayores dificultades giraban en torno al hecho de que teníamos que construir o crear todo … El otro problema importante era que necesitábamos una aldea para filmar. Como 550 de nuestras aldeas fueron demolidos después de 1948, esta no era una tarea fácil de encontrar. Nuestro gerente de ubicación finalmente encontró un pueblo que todavía está parcialmente en la Cisjordania. Restauramos y renovamos la aldea, y también tuvimos que plantar campos de cultivos (tabaco, algodón, todas las cosas que los palestinos solían cultivar.



¿Y qué hay de las dificultades inesperadas?



Inicialmente, toda la película se preparó para filmar en Palestina, mucho en Belén, mi ciudad. Nuestro primer día de rodaje fue programado para el 14 de octubre de 2023.



Cuando todo se vino abajo y comenzó el genocidio, nos encontramos en una nueva situación. Uno que nunca imaginamos en el que estaríamos. Estábamos devastados y, sin embargo, sabíamos que lo único que debía hacer era seguir adelante. Jordan nos ofreció un nuevo hogar para la producción y mucho apoyo necesario. Tuvimos que comenzar de nuevo desde cero. Muchos lugares en Palestina se volvieron imposibles de filmar y los filmamos en Jordania. A medida que pasó el tiempo y la situación empeoró, nos presentaron oportunidades para filmar en Grecia, Malta, Marruecos o Chipre. La autenticidad seguía siendo una prioridad para mí, y ahora se sentía aún más importante que antes. Tuvimos que filmar esta película en la tierra de la que se trata, con la gente de la que se trata. No podía imaginar hacer esto sin mi propia comunidad, y no quería convertirme en un cineasta exiliado cuando nuestra gente está luchando por su propia existencia. Volver a Palestina para terminar la película fue una victoria agridulce.