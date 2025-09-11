Don Cheadle Bridgid Coulter y Faith Evans honrados en DesignCare Gala

La Fundación Hollyrod, una organización sin fines de lucro que crea conciencia y proporciona recursos para familias cuyos seres queridos han recibido autismo o diagnósticos de enfermedad de Parkinson, honrará Don Cheadle, Bridgid Coulter y Faith Evans con premios especiales en el Diseño de gala el 4 de octubre en Los Ángeles.

La pareja casada Cheadle y Coulter compartirán el Premio Humanitario Clarence y Jacqueline Avant Hollyrod. Los Avants fueron donantes fundadores de Hollyrod en 1999, y la pareja sigue su espíritu con contribuciones filantrópicas a la causa de la organización.

Los descendientes del homónimo, Alex y Nicole Avant, dicen: “Este premio se trata de honrar la generosidad, el coraje y el compromiso con los demás que nuestros padres encarnaban todos los días. Don Cheadle y Bridgid Coulter han llevado esos mismos valores a lo largo de sus vidas y estamos orgullosos de verlos reconocidos con la Clarencia y el Jacqueline Avant Hollyrod Humanitarian Award. Sigue sus pasos «.

La fundadora de Hollyrod, Holly Robinson Peete, agrega: «Durante más de dos décadas, el liderazgo y la generosidad de la pareja han inspirado innumerables vidas, creando oportunidades para voces marginadas y fomentando un cambio significativo».

Mientras tanto, Evans recibirá el Premio Hollyrod Champion por su apoyo a los valores de Hollyrod. El cantante y compositor es un defensor de la conciencia del autismo y fundó su propia organización sin fines de lucro dedicada a la causa, Ryder’s Room Inc.

La Gala de DesignCare también honrará a Vernon Jackson como un ángel de Hollyrod en el camino y Sumit y Viraj Dhanda como héroes de Hollyrod. El evento contará con una actuación musical invitada, así como un desfile de moda del diseñador Frederick Anderson.

La gala tendrá lugar el 4 de octubre en Los Ángeles.