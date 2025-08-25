Respetamos los derechos de los ciudadanos e introspectamos

Yakarta, Viva – El ambiente frente al edificio RPD/MPR RI, Yakarta, se calentó el lunes 25 de agosto de 2025, después de que miles de masas empacaron el área para expresar varias demandas relacionadas con la transparencia y las políticas de los miembros de la junta.

La acción que tuvo lugar desde esta tarde estuvo marcada por un choque entre manifestantes y oficiales de policía, por lo que los esfuerzos deben ser realizados por el canon de agua y los gases lacrimógenos.

Presidente adjunto del Parlamento indonesio, Sufmi Dasco Ahmad, enfatizó que su partido respetaba la acción como una forma de derechos para expresar opiniones públicas. También enfatizó que el DPR llevaría a cabo la introspección interna que aborda las demandas de las masas.

«Sí, básicamente respetamos el derecho a asociar, reunir y expresar opiniones, y por supuesto expresando aspiraciones a los DPR ri, aceptaremos bien y haremos introspección en el interior», dijo Dasco en el Palacio Estatal, Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025 citado por Antara.

«Pero instamos a las personas y los hermanos menores que muestran aspiraciones al DPR a ser ordenadas y a través de las reglas aplicables», continuó.

25 de agosto demo ricuh en el DPR

Las demandas de la masa de acción

La ola de manifestantes, que provenían principalmente de estudiantes y estudiantes exigieron una serie de cosas, incluidas:

Transparencia de los salarios de los miembros del DPR

Cancelación de la política de proporcionar asignaciones en el hogar miembros de los miembros del DPR

Terminación de planes para aumentar el salario de los miembros del parlamento

Las masas llenaron la parte delantera y trasera de la puerta del complejo parlamentario desde el mediodía.

Choque con las autoridades

La situación se puso calurosa cuando las autoridades comenzaron a disipar las masas que sobrevivieron alrededor del complejo DPR. La policía había rociado un canon de agua y disparó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Los disturbios ocurrieron en varios puntos, incluso según los informes, había varios manifestantes y periodistas que fueron víctimas del aparato. Hasta las 18:00 WIB, el choque aún estaba en curso, aunque algunas de las masas comenzaron a retirarse.

Alerta de la policía y TNI

Alrededor de las 18:30 WIB, las autoridades comenzaron a disolver la misa dominada por los estudiantes. Cien miembros del TNI y Polri todavía están en guardia alrededor de la ubicación para anticipar el regreso de la ola de demostración.

Hasta la noche, el acceso al tráfico en el área de Jalan Gatot Subroto, especialmente aquellos que conducen a Slipi y Grogol, no se han abierto completamente. La policía todavía impone la ingeniería de flujo de tráfico para evitar la congestión y el potencial para mayores enfrentamientos.