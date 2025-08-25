El Congreso de Maharashtra comienza los preparativos para las elecciones cívicas







Presidente del Congreso de Maharashtra Harshwardhan Sapkal El lunes dijo que el partido ha comenzado los preparativos para las próximas elecciones cívicas en Mumbai y otras partes de Maharashtra.

Dijo que las decisiones con respecto a las alianzas con socios se tomarán a nivel local después de las consultas.

Sapkal señaló que la Corte Suprema había ordenado a la Comisión Electoral del Estado (SEC) en mayo que realizara las elecciones del organismo local de larga data en cuatro meses. Sin embargo, el calendario de la encuesta aún no se ha anunciado, y los detalles de la reserva de OBC aún están pendientes, dijo, según la agencia de noticias PTI.

«El Congreso ya ha comenzado los preparativos (para las encuestas del cuerpo local). Las decisiones sobre alianzas se tomarán a nivel local después de las discusiones con las partes asociadas», dijo.

El Shiv Sena (UBT) y el NCP (SP) son aliados del Congreso En el bloque de oposición Maha Vikas Aghadi (MVA).

Sapkal se dirigió a los medios de comunicación después de presidir una reunión de revisión de los líderes del Congreso de cinco distritos de Marathwada en el centro de Maharashtra.

El líder principal del Congreso, Balasaheb Thorat, alegó que el BJP, con la ayuda de la Comisión Electoral, se entregó al fraude electoral, que Gandhi había expuesto con evidencia.

Thorat afirmó que la democracia en el país estaba bajo amenaza y necesitaba ser protegida.

El ex ministro Amit Deshmukh dijo que el Congreso ha resuelto salir a las calles de Maharashtra en apoyo del eslogan de Gandhi, «Vote Chor, Gaddi Chhod» (votando ladrones, desocupar el trono), según PTI.

El partido de la oposición expondría el BJP liderado Mahayuti Los «fracasos» del gobierno durante la campaña para las encuestas del cuerpo local, mantuvo Deshmukh.

En la reserva de Maratha, Sapkal reiteró que el Congreso favorece la otorgación de la comunidad en empleos y educación y señaló que el partido ha exigido constantemente un censo de casta y la eliminación del límite del 50 por ciento en las cuotas.

Maharashtra: los trabajadores del Congreso protestan en Nagpur por baches en las carreteras de la ciudad

Los líderes y trabajadores del Congreso organizaron el lunes una protesta fuera de la oficina de la Corporación Municipal de Nagpur (NMC) sobre el tema de las carreteras de la ciudad de Pothole Ridden.

La manifestación fue dirigida por el Secretario General del Comité del Congreso de Maharashtra Pradesh, Ketan Vikas Thakre, quien criticó a las autoridades cívicas por no abordar el problema.

Thakre advirtió que si los baches no se repararon en ocho días, los trabajadores del Congreso colocarían fotografías de funcionarios cívicos dentro de ellos como una marca de protesta, informó la agencia de noticias ANI.

Él dijo: «No podemos entender si hay baches en las carreteras en Nagpur o en las carreteras en los baches. Los funcionarios no tienen tiempo para ver todo esto? Hemos escenificado una protesta fuera de su oficina para que sus ojos se abran y trabajen para hacer que Nagpur sean hermosos. Les solicitaremos que llenen los bosques dentro de los ocho días. Si no lo hacen los ojos y lo pondremos a Nagpur.

(Con entradas PTI)





