Michel Franco en Jessica Chastain, Sex and ‘Dreams’

El director mexicano-productor de escritor Michel Franco ha venido al Festival de Cine de Sarajevo con cada una de sus nueve características. Regresa «porque se siente como parte de la familia», dijo en el Variedad Salón, presentado por el Festival de Cine de Sarajevo y BH Telecom.

En particular, Franco ama a la audiencia joven y entusiasta. Él dice: «Es como un cielo para el cine y necesitamos esos espacios».

Este año, además de celebrar una clase magistral pública, presentó su novena característica, «Dreams», protagonizada por Jessica Chastain Junto al talentoso bailarín de ballet mexicano Isaac Hernández como su amante más joven. Marca su segunda característica con Chastain después de «Memoria» (2023). Chastain también se desempeñó como productor ejecutivo en «Dreams».

Franco tuvo una idea aproximada sobre lo que los «sueños» podrían ser durante varios años. Le contó a Jessica al respecto mientras disparaba «memoria». Ambos querían colaborar nuevamente, por lo que las películas fueron filmadas de forma consecutiva.

Cuando se le preguntó si se consideraba un cineasta político, señaló: «Mi objetivo principal es hacer una buena película en mis propios términos, en este caso una historia de amor íntima que va a lugares a los que una historia de amor no debería ir. Y representa algo más grande por dónde está establecido».

El desequilibrio en la relación entre el rico filántropo interpretado por Chastain y el bailarín mucho más joven (e inmigrante ilegal) retratado por Hernández ciertamente puede ser leído como una metáfora. Franco dice: «Siempre he estado preocupado e insatisfecho con la relación de poder entre México y los Estados Unidos»

Hay muchas escenas íntimas en «sueños». «Lo más importante», dice Franco, «es que cada escena íntima está allí por una razón y empuja la historia más allá … la película no podría estar completa sin ellos».

«Dreams» tendrá un lanzamiento en EE. UU. A través de Greenwich Entertainment en el primer trimestre de 2026.