El RDMP de Balikpapan debe diseñarse en interés del Estado

Jacarta – La Comisión VI de la RPD realizó una visita de trabajo específica a una refinería de petróleo. Pertamina en Balikpapan, Kalimantan Oriental, el jueves 29 de enero de 2026.

Lea también: IHSG Irá ‘A La Luna’, Purbaya: No Tengan Miedo, Nuestras Bases Económicas Son Buenas



La visita fue encabezada directamente por el vicepresidente de la Comisión VI de la RPD, Nurdin Halid, en el marco del seguimiento de proyectos sectoriales estratégicos. energía nacionalespecialmente el desarrollo del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Balikpapan (RDMP).

Nurdin enfatizó que el RDMP de Balikpapan no debe verse únicamente como un activo comercial para PT Pertamina, sino que debe colocarse como una infraestructura estratégica para el país.

Lea también: Pertamina fomenta la innovación en PFsains para construir una agricultura integrada en los internados islámicos



Según él, esta refinería tiene un papel crucial en el mantenimiento de la seguridad energética nacional, por lo que su diseño operativo debe incluir capacidad de reserva adecuada, escenarios de emergencia y mitigación de riesgos geopolíticos regionales.

«RDMP Balikpapan debe diseñarse para los intereses estratégicos a largo plazo del país, no sólo por razones comerciales», dijo Nurdin en su declaración del viernes 30 de enero de 2026.

Lea también: Como presidente diario de DEN, Bahlil revela las prioridades de Prabowo en el sector energético, incluida la nuclear



Nurdin Halid también enfatizó la importancia de optimizar las refinerías para reducir la dependencia de Indonesia del fueloil importado (BBM).

Considera que el éxito del RDMP de Balikpapan es una de las claves para lograr la independencia energética nacional, donde las necesidades energéticas internas puedan satisfacerse a partir de la capacidad de producción nacional.

En este contexto, la Comisión VI de la Cámara de Representantes se compromete a continuar fomentando políticas que fortalezcan el papel de Pertamina como empresa estatal estratégica en el sector energético.

Nurdin Halid enfatizó que la Comisión VI de la Cámara de Representantes está lista para brindar apoyo total a PT Pertamina, tanto en términos de regulación como de supervisión, para que el proyecto RDMP de Balikpapan funcione de manera óptima y alcance el objetivo.

«Para lograr la independencia energética nacional, desde la Comisión VI seguiremos apoyando a Pertamina para que Indonesia ya no dependa de las importaciones de combustible y pueda satisfacer todas las necesidades energéticas nacionales de forma independiente», concluyó.