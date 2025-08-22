Recuerde las palabras de Immanuel Ebenezer, pidiendo a los corruptores que sean sentenciados a muerte: ¡estamos hartos!

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Nombrado viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer (Noel), como sospechoso en un caso de presunta extorsión de la obtención de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) Viernes 22 de agosto de 2025.

El presidente de la KPK, Setyo Budiyanto, enfatizó que Noel no solo conocía la existencia de prácticas de extorsión en la administración Certificación K3Pero también déjalo. De hecho, se dice que Noel también solicitó raciones de los gravámenes.

«Por el papel de IEG, él lo sabía y lo dejó. Incluso entonces preguntó (raciones)», dijo Setyo en una conferencia de prensa en el edificio KPK, Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

El KPK dijo que Noel recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones en diciembre de 2024. En ese momento, Noel solo había estado en el gabinete rojo y blanco durante dos meses. Se cree que el flujo de fondos se origina en prácticas de extorsión que involucran gravámenes no válidos en la gestión de la certificación OSH.

Supuestamente, el costo oficial de obtener una certificación K3 es solo RP275 mil. Sin embargo, en la práctica en el campo, los trabajadores o la mano de obra se ven obligados a pagar una cantidad mucho mayor, incluso hasta Rp6 millones, de modo que el proceso de certificación se procese sin problemas.

La determinación del sospechoso Noel no solo es sorprendente debido a su posición como funcionario estatal, sino que también plantea su propia ironía. La razón, su historial digital muestra que una vez llamó corruptor Sentenciado a muerte.

Traza digital noel nuevamente viral

Poco después de la noticia de que Ott se destaca, los ciudadanos en las redes sociales estaban llenos de Digital Noel. En la plataforma X, las piezas de video antiguas cuando habló en varios foros políticos se distribuyeron ampliamente.

En un video que se comparte con una cuenta X @VaniePinkNoel es tan fuerte que el estado toma sanciones estrictas por los corruptores, en forma de penalizaciones de muerte.

«No nos atrevemos, ambos hacemos un pacto de integridad, si engañas a la gente, la ley está muerta, si la corrupción, la ley está muerta. ¿No te atrevemos a? Invitaré a cualquiera a hacer un candidato a hacer un pacto de integridad, si es corrupto, listo para ser sentenciado a la muerte, correcto», dijo Noel en el video.

Además, en otros videos compartidos por las cuentas de Instagram Records de democracia de tvoneNoel expresó en voz alta su sentido de inseguridad hacia los «viejos políticos corruptos» y pidió la regeneración política.

«Estamos hartos de estos viejos políticos corruptos», dijo Noel en el video.

Ondas de sátira de los internautas

La ironía entre las viejas palabras y el caso que ahora atrapó a Noel inmediatamente desencadenó una ola de reacción en las redes sociales. Muchos internautas bromearon picantes comparando sus declaraciones en el pasado con la situación que enfrentó ahora.

El usuario de AX escribe, «Esperemos que Bung Noel sea el primer pionero en recibir la pena de muerte de acuerdo con lo que solía luchar».

Algunos ciudadanos también destacaron que Noel era el único miembro del gabinete de Prabowo que apoyó abiertamente la pena de muerte para los corruptores.

Mientras tanto, algunos usuarios de X le pidieron al presidente Prabowo que otorgue la solicitud de Noel. «Este es un buen impulso, señor @Prabowo, trate de escuchar la declaración de sus subordinados que fueron golpeados por el KPT KPT. Inmediatamente señor, haga sus subordinados. La ley está muerta o muerta muerta». escribió un internautor en un tono cínico.