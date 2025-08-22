La selección de cuarta ronda de los Patriots entre la ola de los primeros 14 cortes de la lista

El Patriotas Envolvió su pizarra de pretemporada el jueves con un golpe a manos de los Gigantes, y para el viernes por la mañana, el entrenador Mike Vrabel regresó a Foxborough trabajando en la difícil tarea que se enfrenta al equipo en los próximos días: obtener la lista del campamento de entrenamiento a 53 jugadores.

Nueva Inglaterra dio un gran paso hacia eso, ya que Vrabel anunció en su reunión de la prensa matutina que los Patriots se habían reunido con 14 jugadores y les dijo que no harían el equipo.

Si bien no había nombres impactantes en la primera lista, un jugador que no hará el recorte es liniero Sidy SowLa selección de cuarta ronda del equipo en 2023. Sow fue un titular como novato, registrando 13 aperturas, y aunque fue degradado en 2024, jugó en 12 juegos. Pero incluso con la relativa debilidad de la línea ofensiva de los Patriots, estaba claro que SOW sería profundo en la tabla de profundidad incluso si hubiera hecho el equipo.

Patriots cortó a 14 jugadores

Vrabel anunciado los jugadores en este orden:

LB RJ Moten

RB Micah Bernard

WR Phil Lutz

DT Kyle Peko

Te Cole Fotheringham

DL Phillip Blidi

RB Shane Watts

QB Ben Wooldridge

DB Jordan Polk

LB Monty Rice

El sindi

Te Jaheim Bell

DB Isaiah Bolden

Ol Tyrese Robinson

Agregó: «Día difícil. Hablamos de esto, tenemos un lado personal de esto y un lado profesional de esto. Este es claramente, el lado profesional es lo que tenemos que hacer. Otros treinta y uno tendrán que hacerlo el martes, por lo que tratamos de hacerlo con la mayor respeto posible».

Mike Vrabel defiende a Kyle Dugger

Los Patriots aún tienen más de 20 recortes, y retrasarán lo que puedan mientras intentan buscar intercambios para jugadores que puedan ser útiles para otros equipos. Se ha hablado de que ambos seguridad Kyle Dugger y pase rusher Anfernee Jennings han sido objeto de conversaciones comerciales, y también sería razonar que Nueva Inglaterra también está tratando de encontrar un acuerdo que traiga una selección de draft para uno de los receptores del equipo.

Vrabel respondió a los informes sobre Dugger como candidato al comercio en el prensador posterior al juego el jueves.

«Creo que continuó aprovechando las oportunidades y los representantes. Creo que se siente más cómodo. Hablamos sobre un largo proceso de rehabilitación en la temporada baja con la que se comprometió. No fue un proceso de rehabilitación rápido. Quiero decir, se sometió a una cirugía». Vrabel dijo.

«Creo que ha mejorado. Creo que ha mejorado. Creo que se siente mejor. Parece que se siente mejor en la cinta. Es bueno verlo. Eso es todo lo positivo. Hacer una jugada, dos intercepciones. Pensé que parpadeó. Pensé que desencadenó. Pensé que se abordó. Pensé que apareció su longitud. Todas estas cosas».

Patriotas enojados por Polk Report

Por supuesto, Vrabel bien podría haber estado posicionando con la esperanza de vender un comercio de excrementos a un oponente. Eso surgirá todo en los próximos días.

Vrabel también, en particular, expresó su preocupación por un informe de que Ja’lynn Polk tendrá una cirugía de hombro que termina la temporada. Estaba enojado por el hecho de que el informe salió en absoluto.

«No», dijo Vrabel cuando se le preguntó si tenía algo que agregar. «Aparte de que me gustaría averiguar de dónde vienen algunos de estos (informes). Algunas de estas ratas por aquí. Entonces, lo resolveremos».