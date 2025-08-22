PM Modi para visitar Japón y China del 29 de agosto al 1 de septiembre







Primer Ministro Narendra Modi Realizará una visita oficial de cuatro días a Japón y China del 29 de agosto al 1 de septiembre, anunció el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA), informó el PTI.

En el primer tramo de la gira, el primer ministro pasará dos días en Japón, donde asistirá en la 15ª cumbre anual de India-Japón, programada para el 29 y 30 de agosto. Esto marcará la octava visita del primer ministro a Japón como primer ministro, según el PTI.

Durante su visita, el primer ministro Modi se reunirá con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba para revisar y fortalecer la asociación especial y global entre las dos naciones. Se espera que las discusiones cubran una amplia gama de áreas que incluyen defensa y seguridad, comercio y economía, tecnología e innovación, y lazos de personas a personas. Los asuntos regionales y globales de preocupación mutua también estarán en la agenda, dijeron las autoridades.

«La visita reafirmará el vínculo especial de amistad de larga data entre los dos países», dijo el MEA en un comunicado.

Después de la visita de Japón, el primer ministro Modi viajará a China del 31 de agosto al 1 de septiembre por invitación del presidente Xi Jinping. Asistirá a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), que se celebrará en Tianjin.

India ha sido miembro de pleno derecho de la SCO desde 2017 y ha tenido la presidencia del Consejo de Jefes de Estado durante 2022-23. Al margen de la cumbre, se espera que el primer ministro Modi celebre reuniones bilaterales con varios líderes mundiales.

India, los lazos de China deben guiarse por respeto mutuo: Jaishankar

A principios de esta semana, el ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, había declarado el lunes que las relaciones de India y China deben guiarse por respeto mutuo, sensibilidad mutua e interés mutuo.

Jaishankar había mantenido conversaciones con la homólogo chino Wang Yi poco después de que el ministro de Relaciones Exteriores chino aterrizara en Delhi en una visita de dos días.

«Esta ocasión nos brinda la oportunidad de cumplir y revisar nuestros lazos bilaterales. También es un momento apropiado para intercambiar puntos de vista sobre la situación global y algunos problemas de interés mutuo». Jaishankar había dicho.

«Habiendo visto un período difícil en nuestra relación, Excelencia, nuestras dos naciones ahora buscan avanzar. Esto requiere un enfoque sincero y constructivo desde ambos lados», dijo.

(con entradas PTI)





