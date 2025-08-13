Reconocimiento del entrenador Tayikistán después de casi ser derrotado por el equipo nacional indonesio en la Copa de Independencia

VIVA – Entrenador equipo nacional Tayikistán U-17, Ragini Marco, admitió que todavía había mucha tarea que tenía que ser abordada después de que sus hijos de crianza tuvieran un empate Equipo nacional indonesio U-17 con una puntuación de 2-2 en el partido Copa de independencia 2025, martes 12 de agosto de 2025.

Marco consideraba que su equipo a menudo era descuidado al leer el movimiento de los jugadores de Garuda Asia.

«En cambio, se centran en la pelota, mientras que el movimiento del oponente carece de anticipación. Este será uno de los registros que se corregirán», dijo según lo informado por Antara.

Aun así, el entrenador de Tayikistán todavía apreciaba el curso del partido. «En general, el juego de los dos equipos es bastante interesante», agregó.

En esta pelea, Tayikistán mostró inflexible mental. Dejados dos veces a través de goles de Mierza Firjatullah y Fadly Alberto, pudieron responder a través de Zarifzoda Zarif y Ashuralizoda Nazrullo. El gol de Nazrullo en el minuto 89 rompió la victoria que estaba a la vista para el equipo nacional indonesio sub-17.

Con este resultado, Indonesia recolectó un punto del partido inaugural y fue clasificado en segundo lugar en la clasificación bajo Malí. En el partido anterior, Malí ganó 5-1 sobre Uzbekistán. Tayikistán ocupa el tercer lugar, seguido de Uzbekistán en la parte inferior de la clasificación.

Además, Indonesia se enfrentará a Uzbekistán el viernes (8/15), mientras que Tayikistán desafiará a Malí.