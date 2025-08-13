‘6/45’ Helmer Park Gyu-tae firma el acuerdo de Vietnam-Corea para ‘Saigon Oppa’

Park Gyu-taeEl Helmer de Corea del Sur detrás del brote éxito de la comedia de 2022 «6/45», ha firmado un acuerdo de coproducción para su próxima característica «Saigon Oppa«Durante un evento de diplomacia cultural de alto perfil en Seúl.

El acuerdo fue revelado en el Vietnam-Sur Corea Foro sobre Cooperación de Desarrollo de la Industria Cultural, celebrada durante el Secretario General vietnamita de la visita estatal de Lam a Corea del Sur. El foro fue copresidido por el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, Nguyen Van Hung, y el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur Chae Hwi-Young, con la participación del viceministro vietnamita y ministro de Asuntos Exteriores Bui Thanh hijo.

El proyecto representa una ambiciosa asociación tripartita entre la línea cinematográfica de Corea del Sur, el BHD de Vietnam y la potencia regional Webtvasia. La producción está programada para comenzar a principios de 2026, con una filmación planificada en Vietnam y Corea del Sur.

El «6/45» de Park demostró ser un gran éxito en Vietnam, convirtiéndose en la segunda película de Corea del Sur de todos los tiempos en el mercado después de romper récords de taquilla en 2022. El director pasó más de dos años elaborando el guión de «Saigon Oppa» después de una visita a Vietnam.

La comedia sigue a dos reacios esposos vietnamitas en una misión salvaje para localizar a sus esposas obsesionadas con K-pop en Seúl. Descrito como lleno de «malentendidos escandalosos, enfrentamientos culturales y confusiones de idiomas», la historia promete el estilo cómico característico de Park mientras explora temas de amor, amabilidad y conexión cultural.

«Estoy agradecido al público vietnamita por amar mi película anterior 6/45», dijo Park. «Espero que esta coproducción vietnamita-coreana contribuya al intercambio cultural entre nuestros dos países y se convierta en una película que une a Corea y Vietnam. Estoy muy honrado de ser parte de este nuevo proyecto».

Park tiene thriller de comedia de acción coreana «Maridos en acción« en las obras de Netflix.

Para BHD, el proyecto marca una evolución en la colaboración de Vietnam-Corea. La compañía tiene vínculos profundos con el contenido coreano, habiendo distribuido numerosas películas y series coreanas, incluidas las adaptaciones locales de las principales IP como «Descendientes del Sol» y «Buen Doctor».

«Ahora tenemos el honor de ser uno de los primeros productores en colaborar con Corea del Sur sobre la creación de nuevas IP basadas en historias de ambos países», dijo el vicepresidente senior de BHD, Ngo Bich Hanh. «Esta es una nueva tendencia para los productores de ambas naciones y ya ha demostrado ser exitoso, como se ve con la presentación de taquilla de la película ‘Leaving Mom’ que acaba de lanzarse en el cine en Vietnam».

El fundador y CEO de Webtvasia, Fred Chong, agregó: «La influencia de K-Pop en Asia y más allá es innegable, y estoy seguro de que este proyecto abrirá un nuevo terreno para las coproducciones regionales mientras eleva la industria cinematográfica de Vietnam».

El CEO de Film Line, Kim Tai Sik, dijo: «Film Line ha defendido las coproducciones del sudeste asiático durante años, y asociarse con uno de los mejores estudios de Vietnam es una oportunidad innovadora. Reunir el talento de ambos países es nuestra pasión, y esperamos mostrar nuevos talentos y culturas al mundo».

El acuerdo se encontraba entre varios documentos de cooperación cultural intercambiados durante el foro, que reunió a expertos líderes, funcionarios gubernamentales y negocios clave de las industrias creativas de ambos países. Se esperan anuncios de reparto para la película pronto.

El viceprimer ministro vietnamita Bui Thanh Son afirmó el compromiso del gobierno vietnamita de crear condiciones favorables para la implementación efectiva de estas iniciativas, alentando a las empresas y las organizaciones creativas a participar activamente para garantizar que la industria cultural sirva como un fuerte puente entre las dos naciones.