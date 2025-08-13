Crítica a las reglas de la música de regalías en el matrimonio, Ahmad Dhani: Pantos, el destino del compositor es destruido

VIVA – Reglas de pago realeza Música para bodas y celebraciones RE -RAP Pros y contras. Esta vez, músicos y líder de la banda Dewa 19, Ahmad DhaniParticipe en hablar y hacer críticas picantes del sistema aplicable.

Leer también: Se le pidió al equipo nacional indonesio que pagara las regalías de la canción ‘Tanah Airku’, la heredera de la Sra. Soed en realidad dio la bendición



A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Ahmad Dhani expresó su decepción. El esposo de Mulan Jameela también aludió al destino del compositor destruido. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Reciba Rp700 mil regalías al país para la auditoría, Ari Lasso: Wami es una broma



«Este es el que hizo que el sistema realmente amenazara, el destino del compositor fue destruido», escribió citado de Instagram @ahmaddhaniofficial el miércoles 13 de agosto de 2025.

Anteriormente, la música indonesia Wahana (Propio) Como una de las instituciones de gestión colectiva (LMK) confirma que la obligación de pagar regalías permanece vigente, a pesar de que la música se usa en eventos sin entradas de admisión como bodas.

Leer también: Más popular: Maia Estianty Seconds ignoró a Ahmad Dhani, ¡la tarjeta de tarifa de Erika Carlina hace que BAWK!



Esto se refiere al número de derecho de derechos de autor 28 de 2014 y el número de regulación gubernamental 56 de 2021 en relación con las canciones y/o la música de los derechos de las regalías de las regalías.

En estas disposiciones, para eventos en vivo no comerciales como el matrimonio, la tarifa de regalías cobrada por Wami es el 2 por ciento del costo de la producción musical. Esta tarifa se calcula en función del gasto total para el servicio de música utilizado durante el evento, tanto actuaciones en vivo como proyecciones de canciones a través de dispositivos de audio.

Para algunas partes, esta regla se ve como un paso para proteger los derechos de autor y garantizar que los compositores reciban recompensas apropiadas. Sin embargo, por otro lado, surge las críticas porque se considera que carga a las personas que solo quieren celebrar momentos felices sin motivos comerciales.