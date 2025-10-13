Recibido calurosamente por Netanyahu, Trump pronuncia discursos frente al Parlamento israelí

Tel Aviv, EN VIVO – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Triunfo llegar a Israel el lunes 13 de octubre de 2025 y pronunció un discurso en Kneset (Parlamento Israel), antes de partir cuatro horas después hacia Egipto para asistir a una cumbre de paz.

La llegada de Trump fue recibida con entusiasmo por varios funcionarios israelíes de alto rango momentos después de aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

El presidente estadounidense fue recibido por el presidente israelí, Isaac Herzog, y su esposa, Michal Herzog, así como por el primer ministro Benjamín. Netanyahu y su esposa, Sara Netanyahu, en el aeropuerto Ben Gurion.

A continuación, Trump se dirigió a la Knesset, el parlamento de Israel, cuando entraron en vigor los primeros pasos de un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás.



Trump llegó a Tel Aviv, Israel, para conmemorar el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, que incluye el inicio de la liberación. rehén Israel por Hamás después de dos años de conflicto en Gaza, sobre la base de un acuerdo de alto el fuego que negoció.

Además de pronunciar un discurso en la Knesset, Trump tiene previsto reunirse con las familias de los rehenes, confirmó un funcionario israelí a The Times of Israel.

Los equipos israelí y estadounidense tuvieron una llamada telefónica el viernes, durante la cual el equipo de Trump dijo que la visita «será una visita de ida y vuelta», dijo el funcionario.

Se espera que Trump aterrice en Israel el lunes por la mañana a las 09.20 hora local y parta a las 13.00 horas. A su llegada, se llevará a cabo una breve ceremonia en el aeropuerto Ben Gurion antes de que Trump continúe hacia la Knesset. Está previsto que se dirija al pleno a las 11.00 horas.

Antes de su discurso, Trump se reunirá con Netanyahu en la oficina del primer ministro en la Knesset. A continuación, los dos líderes se reunirán con las familias de los rehenes en el Salón Chagall de la Knesset.

El calendario de reuniones está limitado por la festividad judía de Simjat Torá, que comienza el lunes por la noche y marca el segundo aniversario, en el calendario hebreo, de la invasión y masacre de Hamás que desató la guerra el 7 de octubre de 2023.

Tras su discurso, Trump regresará al aeropuerto para partir hacia Egipto. Allí copresidirá una «cumbre de paz» en Sharm el-Sheikh con el presidente Abdel-Fattah el-Sissi, a la que asistirán varios líderes mundiales.