Muchos casos de reclamaciones de productos de pan sin gluten son supuestamente falsos, ¿qué es el gluten?

Jacarta – Los usuarios de las redes sociales están impactados por el caso de la tienda. panadería en línea en Yakarta. Esta tienda es conocida por llevar siempre la etiqueta. gluten Gratis, sin lácteos, vegano, sin huevo y a base de stevia y plantas. Sin embargo, resulta que la panadería vende productos que todavía contienen gluten.

Lea también: Panadería viral afirma que no contienen gluten supuestamente falsas, ¿quién es el propietario?



Esta noticia se hizo popular por primera vez después de la carga de una madre llamada Felicia Elizabeth cuyo hijo fue una víctima. Se dijo que Kai, el hijo de 3 meses de Felicia, inicialmente experimentó eczema debido a ciertas alergias.

Luego consultó a un médico y le recomendaron ayunar sin gluten, huevos, lácteos, nueces y todos los productos derivados, incluidos tofu, tempeh, leche, queso, yogur y otros. Porque en ese momento todavía le daba leche materna exclusiva a su bebé. Luego, en septiembre de 2024, recibió una recomendación de un amigo de una panadería en línea que reclamó todos sus productos. sin glutensin lácteos, sin huevo, vegano, stevia y base vegetal.

Lea también: Esta panadería viral afirma que no contiene gluten resulta ser una mentira y desencadena alergias graves en los niños pequeños



Sin embargo, desde el 11 de agosto de 2025, Kai comenzó a consumir productos de la panadería. En cuestión de horas, su bebé experimentó inmediatamente alergias en todo el cuerpo.

«Kai comía pasteles directamente en la boca, antes solo a través de mi leche materna. Resulta que el impacto fue GRANDE… Solo tomó unas horas para que 1 cuerpo se inflamara inmediatamente. Anteriormente, no era tan malo. Lo que siempre culpé durante 1 año fueron otros alimentos. Por ejemplo, hoy comí pollo, rendang, camarones y pasteles, lo que no sospechamos fueron los pasteles porque confiamos al 100 por ciento en sus productos», continuó Felicia.

Lea también: Conozca el Pan de Calabaza Amarilla que ahora es uno de los favoritos en el mundo de la panadería.



Luego, Felicia llevó a su hijo al médico y comenzó a sospechar que la causa era un producto de una panadería conocida como Bake n Grind. También realizó pruebas de laboratorio al producto y los resultados arrojaron que contenía gluten. Investigando más a fondo, se sospecha que la panadería no produce estos pasteles directamente, sino que los compra en panaderías conocidas y reenvasa los productos como si fueran hechos por la panadería Bake n Grind.

Hay tantos casos, ¿qué es realmente el Gluten? Al lanzar la página de medicina de Hopkins, la Dra. Selvi Rajagopal, especialista en medicina interna y obesidad de Johns Hopkins, explicó que el gluten es una proteína que se encuentra en las plantas de trigo y en varios otros cereales.