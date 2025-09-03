Rechazar la oferta de ser el vicegobernador y ministro, Prilly Latuconsina: usamos dinero …

VIVA – El mundo del entretenimiento del país está nuevamente animado por la impactante confesión de la actriz Prilly Latuconsinaquien recientemente expresó su actitud hacia la oferta de prestigiosa posición política.

Leer también: El ministro Jokowi fue compacto para mencionar a Riza Chalid durante una manifestación caótica, ¡el jefe de la policía nacional abrió su voz!



Habiendo afirmado previamente haber sido contactado para convertirse en candidato VicegobernadorAhora Prilly se enfrenta a una nueva especulación sobre la posibilidad de que ella ocupa una posición Ministro o Viceministro de Educación.

Muchos sienten curiosidad, ya sea que esta película y estrella de telenovelas realmente rechacen la oportunidad de oro, o hay una razón más profunda que está detrás de su decisión.

Leer también: El vicegobernador Rano espera que las actividades de aprendizaje en la escuela cerca de la ubicación de demostración regresen a la normalidad el miércoles



Prilly, conocida como una figura multitalento con una brillante carrera en la industria del entretenimiento, así como un profesor profesional, enfatizó que la decisión de aceptar o rechazar ofertas políticas no es una cuestión de posición de prestigio sola.

Para él, lo más importante es la capacidad personal para manejar las responsabilidades adjuntas. Explicó que cada posición en el gobierno tiene el potencial de crear cambios significativos, por lo que siempre prioriza la autoevaluación antes de ir más allá.

Leer también: No solo reunirse en el avión, el asiento de Tiara Andini también fue ‘incautado’ específicamente para el Ministro



«En realidad, si acepto la oferta, no vi qué posición me ofrecieron, porque todas las posiciones podrían tener un impacto. Me vi capaz o no, pude o no», dijo Prilly Latuconsina, citando espectáculos de YouTube, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Además, Prilly se dio cuenta de cuán pesada es la carga de un líder público. Según él, este rol implica una toma de decisiones estratégicas que afecta la vida de la comunidad en general, incluida la gestión de fondos estatales obtenidos de la contribución de las personas.

Esto le hizo pensar dos veces, porque el fracaso en llevar a cabo el mandato podría tener un impacto negativo en muchas partes.

«Debido a que para convertirse en un funcionario público, es una gran responsabilidad. Tenemos que hacer políticas para este país, el presupuesto es el dinero de las personas que usamos es el dinero de las personas, por lo que la responsabilidad no es fácil», agregó.

El proceso de autointrospección es la clave para Prilly al tratar este tipo de oferta. Siempre le preguntaba a su conciencia si estaba realmente listo para enfrentar el desafío.

«Entonces, cuando me ofrecieron, me pregunté que no pude en esta posición», dijo Prilly.

En la actualidad, se siente más efectivo para contribuir en el campo de la educación a través de una manera más directa y personal, como ser profesor en el campus o visitar varias áreas remotas para compartir el conocimiento. Este enfoque se sintió más en línea con su pasión en lugar de sumergirse en una arena política de intriga.

«Si ahora estoy más cómodo, es útil en otras cosas, como un profesor como esa o yo doy la vuelta a las aldeas para enseñar que ir allí (política) primero», respondió Prilly.

Además, el factor de preparación psicológica también es una consideración importante. Prilly reconoció su conocimiento de los entresijos del mundo político que a menudo era complicado e invisible para el público.

No quería tomar riesgos que pudieran dañar a la comunidad o empañar a la confianza que se le dio como figura pública. Además, para todos los procesos en el gobierno de Prilly Latuconsina, es probable que use dinero público. Le preocupaba no poder someterse bien al mandato.

«Nunca conozco las condiciones políticas detrás de escena, ya sea que mi mentalidad esté lista para enfrentarla. Debido a que tenemos una gran responsabilidad, no quiero dañar a las personas o personas que ya creen en mí», dijo Prilly Latuconsina.

Este reconocimiento no solo muestra la madurez de Prilly al elegir una carrera profesional, sino que también desencadena la especulación en el público. Este rechazo se considera una estrategia para construir una imagen como una celebridad humilde, mientras que otros lo ven como una prueba de su compromiso con la educación no formal.