10 personas se sospecharon de sospecha de la casa de Uya Kuya, algunas todavía eran niños

Yakarta, Viva – Hasta 10 personas han sido nombradas sospechosas por Policía relacionado Saqueo Casa lujo propiedad de miembros del parlamento indonesio, el principal solar o Vas aEn el área de Pondok Bambu, East Yakarta.

Jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Metro de Jakarta, el Comisionado de Policía Adjunto de Policía Dicky Fertoffan confirmó esto. Él dijo, había 4 personas que fueron nombradas sospechosas que llevaban a cabo ataques contra la policía. Luego, las 6 personas restantes que saquearon.

«4 oficiales atacados, 6 saqueos», dijo, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, para otras 8 personas que habían sido aseguradas por la policía habían sido enviadas a casa. La razón es que solo son testigos porque no se ha demostrado que han estado involucrados en cometer actos penales. Dikcy agregó, de los 10 sospechosos había quienes eran menores de edad. Aun así, Dicky no especificó la identidad de los 10 sospechosos antes.

«Uno de autor El forro es menor de edad «, agregó.

Anteriormente informó, el presunto saqueo de casas de lujo pertenecientes a miembros del Parlamento Indonesio, Surya Utama o Uya Kuya, en el área de Pondok Bambu, East Yakarta, que fueron arrestados por la policía aumentó.

Si anteriormente hubiera nueve, ahora hay 18 personas. Esto fue revelado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de East Yakarta, el adjunto comisionado de policía Dicky Fertoffan.

«18 (presuntos perpetradores fueron arrestados)», dijo, el martes 2 de septiembre de 2025.