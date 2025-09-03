Ahmedabad, un shoo-in para 2030 CWG







La noticia de que el gobierno ha eliminado la oferta de que Ahmedabad fuera el lugar para los 2030 Juegos de la Commonwealth trajo recuerdos de principios de la década de 2000, cuando tuve el privilegio de ser parte de la delegación de ofertas para que Delhi fuera el lugar para los Juegos de 2010. Suresh Kalmadi fue el presidente de la Asociación Olímpica de la India Entonces, y me invitó a formar parte de la delegación que fue a Jamaica, donde las dos ciudades que ofertaron para ser el lugar para los Juegos de la Commonwealth de 2010 tuvieron que hacer su presentación y hacer un lanzamiento a los delegados de los países que conforman los países de la Commonwealth para emitir sus votos a su favor.

Kalmadi me había dicho claramente que esperaba que pudiera convencer a los delegados de los países del cricket para que voten por Delhi como el lugar. También fui el presidente del Comité de Cricket de ICC, por lo que se tomó que la mayoría de los delegados de estos países, a pesar de que no están conectados con las juntas de cricket de su país, podrían relacionarse conmigo. Dado que el equipo de cricket de las Indias Occidentales comprende diferentes naciones que juegan bajo su propia bandera en otras competiciones como los Juegos Olímpicos o la Commonwealth o FIFA Copas del mundo, todos tendrían un voto por separado cada uno.

Mi trabajo, por lo tanto, era hacer que emitieran su voto a favor de Delhi. No fue fácil, pero encontré un aliado en Ian Seely de Barbados. Ahora, Seely también estaba en el Comité Olímpico Internacional, por lo que era una gran rueda cuando se trataba de convencer a las otras naciones del Caribe para votar por Delhi.

Afortunadamente, lo había conocido dos veces antes y conocí un poco mejor. La primera vez fue en 1991 cuando me invitaron a la cena de unificación entre el tablero de cricket negro y el tablero de cricket blanco de Sudáfrica. Nelson Mandela acababa de ser liberado y Sir Garfield Sobers y Seely le habían llamado solo un día antes de la cena de unificación. Ambos estaban brotando sobre Mandela cuando el resto de los antiguos crickets de diferentes países los conocieron en los cócteles. La próxima vez que conocí a Seely fue en 1994, cuando la única vez que era el árbitro de la ICC y tuve que ir a Londres para obtener una visa para Barbados. Él era el Alto Comisionado de Barbados allí, así que nos volvimos a encontrar apenas unos años después de nuestra reunión en Sudáfrica.

Canadá contra Delhi entonces

Ahora, varios años más tarde, en 2003, en Jamaica, reuní que Seely estaba a favor de la ciudad canadiense que era el competidor de Delhi y, por lo tanto, tenía que pensar en una manera de convencerlo de que fuera por Delhi. La contaminación, la salud y la limpieza fueron preocupaciones sobre Delhi. Decidí cambiar esa narrativa e intentar hacer que los países en desarrollo se ayuden mutuamente con el empujón muy leve, pero muy sutil, sin expresarlo también sobre el aspecto del color. Parecía haber funcionado como por la noche cuando había una fiesta lanzada por ambos países que mostraban sus vistas culturales a los delegados, la palabra que se volvía era que las naciones caribeñas eran para Delhi. El delegado de Zimbabwe era el hermano del entonces presidente de Zimbabwe Cricket Unión, por lo que la conexión fue inmediata como también con la delegación de Pakistán, quien recordó mi fe en el equipo de Pakistán que ganó la Copa Mundial de Cricket de 1992 y, por lo tanto, prometió su voto a Delhi al igual que los Lanka y Bangladesh.

Suresh Kalmadi fue una dinamo en ese viaje y estuvo en toda la noche cuidando los preparativos para el programa cultural y diminutos detalles de la decoración tradicional desde la iluminación hasta Rangoli. En la fiesta para recoger el Juegos de la Commonwealth Flager en el último día de los Juegos de Melbourne 2006, Kalmadi fue lo suficientemente amable y generoso como para alabar mi papel en hacer que los delegados se levanten y bailen con el marathi y otros números de canciones indias durante el programa cultural como el punto convincente para que los delegados voten a Delhi.

Al día siguiente, junto con Anjali Bhagwat y Moorad Ali hablaron en la presentación oficial, después de lo cual se anunciaría el ganador. Esperamos nerviosamente en el pasillo para que se contaran los votos y se haga el anuncio oficial. Suresh había hecho un acuerdo para una señal para mostrar el resultado antes del anuncio y fue para que uno de los funcionarios de Contando pusiera un bolígrafo en el bolsillo superior de su abrigo si Delhi ganó. Cuando salieron los funcionarios, vimos el bolígrafo y nos quedamos sujetos, pero tuvimos que mantener nuestras emociones bajo control hasta que se anunció el nombre de Delhi. Fue una verdadera emoción y he hecho todo lo posible para capturarlo con palabras ahora.

Los lanzamientos y los discursos son importantes

Con suerte, la delegación de ofertas para Ahmedabad contendrá ex deportistas con una conexión con los países votantes. Sachin Tendulkar, Rahul Dravid me vienen inmediatamente a la mente como también Paes de LeyerSaina Nehwal y Sania Mirza, por nombrar algunos. Sus lanzamientos y sus discursos pueden ser factores enormemente contributivos para que Ahmedabad obtenga el visto bueno.

Y si los PAE generalmente exuberantes pueden hacer que los delegados bailen en el programa cultural, entonces Ahmedabad será un ahoo-in para los Juegos de la Commonwealth 2030.

