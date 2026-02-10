Rebeldes vinculados al grupo Estado Islámico matan a 20 personas en un ataque a una aldea en el Congo, dice el ejército







Rebeldes respaldados por el Estado Islámico El grupo mató al menos a 20 personas en un ataque durante el fin de semana en una aldea en el este del Congo, dijo el ejército el lunes. El ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) tuvo lugar la madrugada del sábado en la aldea de Mambimbi-Isigo en el territorio de Lubero en la provincia de Kivu del Norte, dijo por teléfono a The Associated Press el coronel Alain Kiwewa Mitela, administrador militar.

No hubo comentarios inmediatos de la ADF. El ataque ha provocado un desplazamiento masivo de residentes, agravando una situación humanitaria ya de por sí terrible, afirmó Mitela. Según activistas de la sociedad civil de la zona, los rebeldes primero asaltaron varios campos de agricultores antes de atacar a los civiles con cuchillos y armas de fuego. «Esta cifra es todavía provisional porque hay muchos civiles desaparecidos», afirmó Kinos Kitwa, responsable de la sociedad civil en Bapere. Criticó el pequeño número de tropas del ejército congoleño en la zona.

Grupos armados, entre ellos las ADF y los rebeldes M23, respaldados por Ruanda, han llevado a cabo varios ataques mortales en el este. Congo. Las ADF, que prometieron lealtad al grupo Estado Islámico en 2019, operan a lo largo de la frontera con Uganda y a menudo atacan a civiles.

Al menos 62 civiles han sido asesinados desde principios de año por combatientes de las ADF en los territorios de Beni y Lubero, según la Coordinación Provincial de la Sociedad Civil de Kivu del Norte. El lunes, el jefe de las fuerzas de paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, inició una visita oficial de dos días al este del Congo, incluido Beni, que ha sido particularmente afectado por los ataques de las ADF.

El ADF fue formado por pequeños grupos dispares en Uganda a finales de los años 1990, tras el descontento con el presidente Yoweri Museveni. En 2002, tras los ataques militares de Uganda, el grupo se trasladó al vecino Congo y ha sido culpado de la matanza de miles de civiles. En julio de 2025, el grupo llevó a cabo una serie de ataques que mató a más de 100 personas.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





