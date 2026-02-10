La rupia está empezando a fortalecerse nuevamente, según BI, el impacto del retorno de la confianza de los inversores

Jacarta – Vicegobernador senior del Banco de Indonesia (BI), Destruir Damayanti dijo, tipo de cambio rupia En los últimos 3 días se ha observado que comienza a fortalecerse, luego de caer hace un tiempo debido al informe MSCI.

Sin embargo, gracias al manejo receptivo del gobierno y los reguladores, Destry asegura que los perpetradores ahora tienen confianza. mercado Parece que se está volviendo más fuerte otra vez.

«Con una comunicación audaz por parte del gobierno y los reguladores, se crea un mercado confianza De nuevo. «Incluso hoy (el tipo de cambio de la rupia es) 16.700 IDR», dijo Destry en el evento ‘Economic Outlook 2026’ en el área de Thamrin, en el centro de Yakarta, el martes 10 de febrero de 2026.

Destry Damayanti, vicegobernador principal del Banco de Indonesia (BI).

Lo mismo ocurre con las medidas de BI, que según Destry siempre intentan mantener la estabilidad del mercado y, por supuesto, el tipo de cambio de la rupia. De hecho, admitió que el banco central también había llevado a cabo esfuerzos de intervención inteligentes, incluida la intervención directa en los mercados al contado, NDF y DNDF.

«Así que cuando hay una salida (de capital), BI interviene para mantener la estabilidad. Porque estamos tratando de mantener los activos en rupias para que puedan proporcionar rendimientos atractivos con buenos fundamentos», dijo Destry.

«Y por supuesto también se suman las políticas gubernamentales, para que todo esto proporcione confianza en el mercado», afirmó.

Mientras tanto, en cuanto al precio del oro, que sigue aumentando hasta alcanzar los 5.000 dólares por onza troy, Destry sospecha que se trata del impacto de las medidas de cobertura de los inversores en medio de la incertidumbre mundial.

Explicó que actualmente muchos bancos centrales están reduciendo sus reservas de dólares para invertir en bonos del Tesoro o títulos de deuda estadounidenses, pero al final están volviendo al oro ..

«Muchos de los que poseen bonos en dólares están volviendo al oro. Learn more about .. Así que el oro se ha más que duplicado en un año», dijo Destry.

Por lo tanto, Destry también enfatizó que los inversores generalmente sólo son leales a los buenos rendimientos. «Así que en realidad no hay (inversores) leales. Porque sólo son leales a los retornos», dijo.